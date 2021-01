Coronavirus : le personnel des maisons de repos passera après les résidents, une réadaptation "logique" de la stratégie

C’est une information qui nous avait échappé. Ce matin, Yvon Englert, le délégué général "Covid-19" pour la partie francophone du pays était invité sur la Première. Au détour d’une question de Thomas Gadisseux, il explique : "Comme cela a été décidé en Commission Interministérielle, on vaccinera une petite partie du personnel avec les doses disponibles. Il s’agira, dans un premier temps, des doses restantes de résidents qui refuseraient la vaccination. Le personnel interne ou externe de la maison de repos pourra alors se faire vacciner."

Les autorités avaient pourtant annoncé, début décembre 2020, que les résidents ET le personnel des maisons de repos seraient prioritaires pour la vaccination. Entre-temps Pfizer, qui délivre les premiers vaccins, a annoncé que la Belgique n’aurait pas droit à 600.000 doses au mois de janvier mais seulement 300.000. C’est-à-dire de quoi vacciner 150.000 personnes (il faut deux doses par personne). Le 22 décembre 2020, les autorités espéraient encore pouvoir vacciner les résidents et le personnel mais quelques jours plus tard, les maisons de repos ont été informées que cela ne serait pas le cas. Cette information n’avait pas été communiquée aux médias. Vincent Fredericq, secrétaire général de Femarbel, coupole des maisons de repos et/ou de soins du secteur privé : "Initialement il était bien confirmé qu’on allait vacciner l’ensemble du personnel ET des résidents des maisons de repos en priorité absolue mais un problème de production chez Pfizer a fait qu’on a disposé de 300.000 doses soit de quoi vacciner 150.000 personnes alors que plus moins 260.000 personnes doivent théoriquement être vaccinées (personnel et résidents)."

Ce n’est pas un problème

Pour le secrétaire général de Femarbel ce n’est pas vraiment un problème. "On a établi une priorité absolue pour les résidents et avec le solde de vaccin on va vacciner le personnel. On ne renonce pas à vacciner l’ensemble du personnel et des résidents mais cela va se passer de la manière suivante : la première dose va être administrée aux résidents dans les deux ou trois semaines qui viennent. 21 jours plus tard, la deuxième dose sera administrée et on en profitera alors pour vacciner le personnel soignant. Donc si tout va bien on devrait avoir vacciné tout le monde, résidents et personnel fin février."

Car d’ici là Pfizer devrait finalement avoir livré plus que 300.000 doses. C’est ce qu’explique Yvon Englert : "Pfizer a revu 3 fois les chiffres, ce qui ne nous aide pas dans la programmation. Mais comme Pfizer les revoit à la hausse, on est plutôt contents, on devrait recevoir un peu moins de 90.000 doses par semaine." Ce qui veut dire que Pfizer aura livré plus ou moins 700.000 doses, soit de quoi vacciner 350.000 personnes d’ici la fin février si la firme respecte ses engagements. Cela devrait donc permettre de vacciner théoriquement les 260.000 résidents et personnel de maison de repos et/ou de soins en Belgique.

Il vaut mieux décaler la vaccination des résidents et du personnel

Pour Vincent Fredericq, il vaut mieux séparer la vaccination des résidents et du personnel. "Comme il peut y avoir des effets secondaires lors de la vaccination, type état grippal, certaines recommandations préconisent de vacciner la moitié du personnel à la fois, de manière à s’assurer que le personnel soit sur pied."

Un avis que partage, le docteur Michel Hanset, médecin coordinateur de deux maisons de repos à Bruxelles : "Vu les possibles effets secondaires, il vaut mieux faire cela en deux temps". Il ajoute : "La solution avancée par Yvon Englert, vacciner déjà une partie du personnel avec les doses restantes des résidents, n’est pas une bonne solution. Car il faut alors faire des choix dans le personnel et c’est très difficile. Mieux vaut attendre d’avoir plus de doses et profiter de la deuxième vaccination des résidents pour administrer la première dose au personnel, c’est beaucoup plus pratique."

Le personnel est compréhensif

D’après les informations qui nous reviennent, le personnel des maisons de repos ne se vexe pas de passer après les résidents. Nathalie Lionnet est la secrétaire fédérale Setca pour le secteur Non-Marchand : "C’est assez logique de d’abord vacciner les plus âgées. Nous avions prévu ce scénario en imaginant qu’on n’ait pas assez de doses, en se disant qu’on vaccinerait d’abord les résidents puis les membres du personnel les plus âgées. Cela montre, encore une fois, la capacité du personnel à s’adapter à la situation. C’est tout à fait logique car si les résidents sont moins touchés par la covid, ils risquent moins de la transmettre aux travailleurs. Pour les travailleurs des maisons de repos, il est urgent de permettre aux aînés de retrouver une vie normale et donc il est normal qu’ils soient prioritaires."

Pour Vincent Fredericq aussi cette décision est logique : "Je trouve que c’est mieux d’assurer la protection maximale des plus fragiles et puis de passer au personnel en deux phases. Cette différence entre le personnel et les résidents ne nous choque pas dans la mesure où on a été prévenu très vite que cela serait comme ça."

Reste à espérer que tous les vaccins promis par Pfizer arrivent à temps et en heure mais cela c’est une autre histoire.