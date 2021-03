Cela a déjà été expliqué, en Wallonie, la phase de la vaccination jusqu’à ce vendredi, concernait uniquement les professionnels de la santé de première ligne : les médecins généralistes, les infirmières et infirmiers, les dentistes, les kinés, les logopèdes, etc.… C’est principalement le vaccin AstraZeneca qui est administré. Une fiole de vaccin contient 10 doses. Mais le nombre de personnes inscrites par jour de vaccination n’est pas nécessairement un multiple de 10. En fin de journée, donc, c’est un peu la course afin qu’aucune dose ne soit gaspillée. Le personnel du centre de vaccination bat le rappel tous azimuts.

Surtout ne rien jeter Vaccination : la gestion des doses restantes - © Tous droits réservés Exemple dans ce centre de vaccination de la région de Charleroi, visité la semaine dernière. À 18 heures, soit à une demi-heure de la fermeture du centre, on constate qu’il restera huit doses. Immédiatement, pas moins de 4 personnes saisissent leur téléphone et commencent à former les numéros de "candidats vaccinables. Pour Charleroi et sa région, c’est la FAGC, la Fédération des Associations de Généralistes de Charleroi, qui a été chargée par l’AVIQ de la vaccination des professionnels de la santé, en dehors du cadre hospitalier. "Nous avons constitué une liste, explique Pierre Bets, porte-parole de la FAGC. Nous avons proposé aux professionnels de la santé qui n’auraient pas été convoqués de nous contacter. Nous avons donc une certaine réserve de candidats éligibles pour la vaccination". Sur cette liste, plusieurs personnes contactées ont annoncé qu’elles avaient pu être vaccinées ailleurs. Heureusement pas toutes. Alors qu’elle rentrait chez elle, cette logopède a pu, sous nos yeux, bénéficier de la vaccination : "J’étais sur la route vers chez moi lorsqu’on m’a appelée. J’ai modifié mon trajet et je suis arrivée dès que j’ai pu. Je n’avais pas été convoquée. Je suis très heureuse." Ce soir-là, finalement, les 8 doses restantes ont bénéficié à des professionnels de la santé.

Une gestion en bon père de famille Vaccination : la gestion des doses restantes - © Tous droits réservés Jusqu’à présent, aucune dose n’a été perdue, dans le centre de vaccination que nous avons visité. Mais Pierre Bets, le porte-parole de la FAGC, l’admet. Certains jours, des personnes qui ne font pas partie des professions soignantes ont été appelées et vaccinées : "Nous avons cette liste des personnes éligibles, mais en fin de journée, il n’est pas toujours facile de contacter des gens disponibles immédiatement pour se faire vacciner. Mais l’heure tourne et les fioles sont ouvertes. Le seul souci, à ce moment-là, ça devient de ne rien jeter. Alors c’est vrai que certains membres de l’équipe de vaccination ont fait appel à des proches en toute dernière minute. Mais cela ne me pose pas de problème. Ce qu’on nous demande c’est de veiller à ce qu’il n’y ait aucun gaspillage. A la fin de la journée, quand on ferme la porte, on a utilisé toutes les doses restantes, on a fait le job". L’AVIQ confirme d’ailleurs dans son communiqué que "les situations de fin de journée sont laissées à leur appréciation aux équipes médicales des centres de vaccinations qui gèrent cela en bon père de famille."

Vers une harmonisation des listes d’attente Vaccination : la gestion des doses restantes - © Tous droits réservés Comme expliqué plus haut, c’est l’AVIQ qui a chargé la FAGC de la vaccination des professionnels de la santé. À partir de demain, les citoyens à leur tour, vont commencer à être vaccinés. L’AVIQ annonce donc œuvrer pour des listes d’attente harmonisée. "Nous avons également proposé aux médecins généralistes de prendre contact avec les cercles de médecines qui gèrent les centres de vaccination sur leur territoire et de leur transmettre des listes de patients atteints de maladie chronique et pour lequel la vaccination est recommandée. Ces dernières constituent donc déjà les " listes d’attente " au niveau des centres de vaccination. En parallèle, nous travaillons également sur des listes d’attente " harmonisées " pour la suite de la vaccination", nous a précisé Lara Kotlar, attachée de presse de l’AVIQ. Une harmonisation importante car à partir de demain, de plus en plus de centres seront ouverts et chacun d’entre eux aura, en fin de journée, des doses restantes à administrer.