Vaccination : "L’arrivée rapide du variant indien nous pousse à une course contre la montre"

Au cours de la conférence de presse du Centre de crise Covid-19, Sabine Stordeur a pris la parole ce mardi au nom de la Task Force Vaccination : elle a insisté auprès de la population afin qu’elle "accepte la vaccination. La vaccination de chaque adulte, y compris désormais les jeunes dès 16 ans, est indispensable, et ce sans délai. L’arrivée rapide du variant indien, appelé aussi variant delta, change la donne et nous pousse à une course contre la montre. Les deux doses des vaccins Pfizer, Moderna et Astra Zeneca, d’efficacités comparables, sont absolument indispensables pour vous assurer une protection suffisante contre ce variant, plus contagieux mais aussi plus agressif. Le vaccin Johnson&Johnson, pour lequel une seule dose suffit, apporte aussi une protection similaire. Ce variant nous appelle à nous mobiliser davantage et à placer la barre de l’immunité collective plus haut : au-delà des 70% estimés au début de la campagne de vaccination".