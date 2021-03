Vaccination en Wallonie : Monique, 65 ans, n'arrive pas à s'inscrire

La vaccination est désormais ouverte aux plus de 75 ans à Bruxelles et aux plus de 65 ans en Wallonie. Grâce à un e-mail ou un courrier papier, les citoyens peuvent s’inscrire pour se faire vacciner dans l’un des centres de vaccination.

C’est le cas de Monique Jenart, elle habite en Wallonie et vient de fêter ses 65 ans et peut donc se faire vacciner en priorité. Il y a quelques jours, elle a reçu un courrier l’invitant à prendre rendez-vous dans un centre de vaccination.

Elle explique : "J’avais d’abord reçu la convocation par mail puis par courrier. Je suis allé sur le site pour m’inscrire, j’ai essayé de m’encoder à la date du 1er mars, puis le 2 mars, puis le 3 mars et ainsi de suite jusqu’au 12 mars. Aucunes de ces dates n’étaient libres or on me demande de prendre mon rendez-vous avant le 12 mars. J’ai aussi essayé de m’inscrire avec le QRCode mais c’est également impossible."

Quand on veut se faire vacciner on ne peut pas s’inscrire, c’est décourageant

Monique Jenart décide alors d’appeler le numéro de téléphone indiqué sur sa convocation. Elle raconte : "Au téléphone, on m’a on m’a dit d’envoyer un mail. J’ai donné toutes les informations demandées mais personne ne m’a rappelée. J’ai fini par appeler directement l’AVIQ qui m’a promis de m’aider mais j’attends encore des nouvelles. "

Monique ne baisse pas les bras et espère pouvoir enfin obtenir un rendez-vous : "J’ai essayé plus d’une dizaine de fois et quand on veut se faire vacciner on ne peut pas s’inscrire, c’est décourageant. J’imagine que si d’autres rencontrent les mêmes problèmes, ils vont peut-être baisser les bras."