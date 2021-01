Vaccination en Belgique : à ce jour 96.402 personnes ont reçu une première dose, "une très bonne nouvelle" pour Frank Vandenbroucke

Malgré un week-end agité concernant la vaccination, notamment avec l’annonce de Pfizer qui indique un retard de livraison la semaine prochaine, les derniers chiffres de Sciensano concernant la vaccination indiquent une nette augmentation en quelques jours.

En effet, nous indiquions qu’entre le 28 décembre et le 12 janvier, 35.000 personnes avaient reçu la première dose du vaccin. A ce jour, en Belgique ce sont 96.402 doses qui ont été administrées depuis le 28 décembre, soit plus du double en quelques jours à peine.

Pour le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, la campagne est véritablement bien lancée et surtout, respecte le rythme prévu. "Le fait qu’il y ait 96.000 Belges qui ont été vaccinés est une très bonne nouvelle".

Objectifs atteints ?

Pour Sabine Stordeur, la project manager de la Task Force "Vaccination", les chiffres sont positifs et montrent bien que l’ensemble des régions a bien compris le message de l’accélération de la vaccination. "De semaine en semaine, nous constatons une envolée de personnes qui ont été vaccinées dans les maisons de repos", explique-t-elle. L’objectif de cette première phase semble donc "atteint".

"Ça va s’accélérer"

"C’est une très bonne chose", affirme l’infectiologue, Leïla Belkhir. "Cela montre que la campagne de vaccination est en train de s’accélérer avec en plus le début de la vaccination dans les hôpitaux la semaine prochaine. C’est toute une organisation très importante, je sais qu’il y a des personnes qui travaillent jour et nuit. Il faut mettre le turbo mais je pense qu’on y arrive tout doucement", rajoute-t-elle.

Cela représente 23,85% de la population du groupe prioritaire, les maisons de repos. A l’échelle de la population cela représente 1,05% de la population de plus de 18 ans du pays.

Approcher les 24% de la population vaccinée est le fruit d’une excellente coopération entre niveau fédéral et les régions selon Frank Vandenbroucke. "La Task Force a bien travaillé et les gouvernements régionaux et les acteurs concernés ont également bien travaillé".