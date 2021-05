Vaccination contre le Covid-19 : un nombre record de doses administrées la semaine dernière

Etant donné le retard dans l’encodage des doses administrées, ce total pourrait même être plus important. Selon nos informations – détaillées dans la vidéo ci-dessus -, on dénombrerait même 732.000 vaccinations pour la période du 3 au 9 mai.

A ce jour, environ 30% de la population totale de la Belgique a reçu au moins une dose et 9,5% des Belges sont totalement vaccinés. Ces pourcentages sont évidemment plus élevés si on ne prend en compte que la population de 18 ans et plus. Dans ce cas, 38,8% des adultes sont partiellement vaccinés et 11,9% le sont totalement.

Wallonie et Flandre sont au coude à coude concernant les vaccinés avec au moins une dose. Au nord comme au sud du pays, la couverture dépasse tout juste les 31%. Mais c’est la Communauté germanophone qui est en tête avec 35,5% de sa population partiellement vaccinée. Bruxelles ferme la marche avec près de 24%.

Par ailleurs, la Wallonie est la plus avancée concernant les totalement vaccinés : 10,42% de la population totale de la région a reçu les deux doses ou la dose unique Johnson & Johnson nécessaire.