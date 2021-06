Vaccination contre le coronavirus : la mésaventure d’une jeune mère au centre de vaccination du Heysel

Depuis janvier, la priorité des autorités publiques, en Belgique et partout dans le monde, est de convaincre un maximum de personnes de se faire vacciner contre le Covid-19 pour protéger les individus et atteindre l’immunité collective . Exception ou pas, l’aventure survenue à une de nos collègues, mère d’un bébé d’un mois, montre que la souplesse n’est pas toujours convoquée dans les centres de vaccination.

Le policier s’est également interrogé : en cas de malaise après la vaccination, qui va s’occuper du bébé ? Mais pas moyen de le convaincre. "J’ai trouvé le policier particulièrement désagréable. Il m’a même dit que si on acceptait les bébés, on pouvait aussi accepter les chiens avec leur maître ou les meilleurs amis. J’étais choquée", nous confie Elise.

Le porte-parole du ministre rappelle la jeune femme en lui expliquant qu’il n’y a pas d’interdiction formelle et que, même s’il s’agit de respecter les règles, on peut le faire humainement.

Dans l’intervalle, Elise en parle autour d’elle et apprend qu’une maman a pu se faire vacciner au centre de Schaerbeek alors qu’elle s’y rendait avec son bébé. Son sang ne fait qu’un tour. La jeune maman décide ni plus ni moins d’interpeller le ministre bruxellois Alain Maron, via un tweet. "J’espérais que ce soit utile pas uniquement pour moi", nous dit Elise, "mais aussi pour d’autres femmes dans la même situation".

Elise repart au Heysel, pour son deuxième rendez-vous, accompagnée cette fois de son compagnon et de ses deux enfants. Ils l’attendront dans la voiture, le temps de la vaccination. "Pas de chance", le bébé fait une "grosse crise de pleurs"…et Elise décide de le prendre avec elle.

Et là, la même scène se répète, non plus avec un policier mais avec un responsable du centre de vaccination du Heysel. "Alors que je lui explique qu’une maman a pu se faire vacciner contre le Covid-19 à Schaerbeek, cette personne me répond que c’est possible dans un centre de proximité mais pas dans un centre de masse comme au Heysel. Mais qu’on nous informe !", poursuit Elise.

Finalement, le responsable en question fera entrer la jeune femme et son bébé par une porte à l’arrière et elle se fera bien injecter une dose de vaccin contre le coronavirus. Elise rentrera chez elle passablement énervée contre cette organisation et nous confie : "On veut vacciner tout le monde mais on ne tient pas compte des situations individuelles. C’est encore les femmes que l’on veut écarter ! "