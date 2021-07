Vaccination contre le coronavirus des enfants et des ados : la balance bénéfices-risques est-elle négative ?

Si la campagne de vaccination contre le coronavirus s’était concentrée d’abord sur les personnes âgées et les personnes à risques, la question de la vaccination des plus jeunes est de plus en plus présente dans les débats, notamment en raison de la montée en puissance du variant Delta .

La question de la vaccination des adolescents et des enfants contre le coronavirus fait l’objet de nombreuses publications sur la toile et les réseaux sociaux. Si pour les personnes âgées ou les personnes présentant des comorbidités, la balance bénéfices-risques de la vaccination contre le Covid-19 est positive, ce n’est pas le cas pour la plupart des adolescents en bonne santé. Pour les moins de douze ans, des études sont en cours du côté de Pfizer et Moderna. Par ailleurs, d’autres arguments sont mis en avant par les autorités pour inciter les plus jeunes à se faire vacciner, soulevant ainsi des questions de société. La vaccination étant déjà accessible aux 16-18 ans, les responsables politiques doivent d’ailleurs se positionner sur sa généralisation aux 12-15 ans ce mercredi.

Lors de cette étude clinique, la plupart des effets secondaires auprès de ce jeune public étaient similaires à ceux des plus de 16 ans, à savoir : douleur à l’endroit de l’injection, fatigue, maux de tête, douleurs musculaires et articulaires, fièvre et frissons. Des effets secondaires connus et que l’EMA qualifie de légers à modérés.

Cependant, depuis la publication, des cas très rares de myocardites (inflammation du muscle cardiaque) et de péricardite (inflammation de la membrane autour du cœur) sont survenus après la vaccination avec le vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNtech, principalement parmi les patients en dessous de l’âge de 30 ans. Les symptômes de la myocardite et de la péricardite peuvent varier, mais ils comprennent souvent un essoufflement, un rythme cardiaque fort qui peut être irrégulier et des douleurs thoraciques.

Aux Etats-Unis, un comité américain se penche sur ces problèmes cardiaques chez des jeunes vaccinés. Ils examinent quelque 300 cas d’inflammations au niveau du cœur déclenchées après l’injection de certains vaccins contre le Covid-19, notamment chez des adolescents ou de jeunes adultes. Il s’agit de 300 cas "parmi les plus de 20 millions d’adolescents et de jeunes adultes vaccinés aux Etats-Unis", avait expliqué Rochelle Walensky, la directrice des CDC à CNN. A l’heure actuelle, les CDC (Centers for Disease Control and Prevention) continuent à recommander la vaccination pour ces jeunes car ils estiment que "ces cas sont rares, et la grande majorité d’entre eux se sont complètement rétablis avec du repos et des soins."

Même approche pour l’Agence européenne des médicaments qui continue à observer de près ces cas de myocardites et péricardites, survenues essentiellement chez les jeunes hommes de moins de 30 ans. L’EMA indique par ailleurs que, selon la source, l’incidence de la myocardite et de la péricardite varie de 1 à 10 personnes sur 100.000 par an.

L’épidémiologiste français, Thibaut Fiolet a publié sur son compte Twitter une analyse de cette balance bénéfices-risques pour les 12-17 ans. Il décrit que pour un million de vaccinés chez les 12-17 ans avec une seconde dose, cela permet de prévenir 5700 à 8500 cas de Covid-19 mais aussi 183 à 215 hospitalisations et 38 à 71 admissions en soins intensifs pour un à deux décès alors que les cas de myocardites se présentent dans 56 à 69 cas par million d’adolescents de sexe masculin vaccinés (0,006%) et 8 à 10 cas par million (0,001%) chez les adolescentes qui ont été vaccinées.