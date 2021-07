Vaccination au Brésil : Rio de Janeiro veut accélérer le processus pour maintenir son carnaval en 2022

La ville brésilienne de Rio de Janeiro tente d’accélérer sa campagne de vaccination contre le coronavirus dans l’espoir de pouvoir organiser ses fameuses célébrations carnavalesques ainsi que le Nouvel An sur la plage de Copacabana.

"Accélérons !", a lancé le maire de Rio, Eduardo Paes dans un message posté sur Twitter jeudi, en publiant aussi le calendrier de vaccination pour les deux prochaines semaines.

"Le 16 juillet, nous aurons vacciné les personnes de 37 ans ce qui ne devait pas avoir lieu avant le 4 août", s’est-il aussi réjoui.

Selon ses prévisions, tous les résidents de la ville majeurs devraient avoir reçu une dose d’un vaccin contre le coronavirus d’ici la mi-août.

Son intention est d’avoir vacciné la population de la ville à temps pour le carnaval l’an prochain. Cette année, les parades multicolores qui rendent la ville brésilienne populaire dans le monde entier, avaient été annulées en février à cause de la pandémie de Covid-19.

Le Brésil, où la vaccination a commencé en janvier, a enregistré plus de 18,5 millions d’infections au coronavirus, un bilan que seuls les USA et l’Inde surpassent. Plus d’un demi-million de Brésiliens ont perdu la vie après avoir été contaminés.