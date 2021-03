Vaccination : à l'instar de l'Europe, des médecins de l'ULB proposent un "Pass Covid" pour la Belgique

A lire aussi : Le passeport vaccinal, une idée qui divise les pays de l’Union européenne

Officiants au sein de l’Université Libre de Bruxelles, Elie Cogan – professeur émérite de Médecine interne-, Denis Goldschmidt – chirurgien, Consultant en technologies d‘information médicale et hospitalière - , Yves Coppieters – épidémiologiste et professeur de Santé Publique- et Jean-Christophe Goffard – chef de service de Médecine interne et responsable des Unités Covid à Erasme- demandent aux autorités de plancher sur un "pass covid intégrant immunité et testing" qui pourrait, selon eux, "accélérer le retour à la liberté et relancer l’activité économique et culturelle en sécurité".

Accélérer le retour à la liberté et relancer l’activité économique et culturelle en sécurité

"Le Pass Covid que nous proposons est en cohérence avec la Commission européenne qui vient d’annoncer la programmation pour l’été d’un passeport COVID digital identique à notre proposition afin de faciliter la libre circulation en sécurité au sein de l’UE", précisent-ils.