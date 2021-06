Vaccination à Bruxelles : une antenne locale va ouvrir à la maison communale d'Etterbeek

Une nouvelle antenne de vaccination locale s'installera dans l'hôtel communal d'Etterbeek à partir du mardi 22 juin, annoncent la Commission communautaire commune (Cocom) et la commune d'Etterbeek jeudi dans un communiqué commun. Les Bruxellois qui le souhaitent peuvent déjà s'y inscrire.

Le nouveau centre est accessible aux personnes de 31 ans et plus. Les personnes âgées de minimum 65 ans et celles qui sont porteuses de comorbidités qui n'ont pas encore entrepris de démarche pour leur vaccination et qui n'ont donc pas encore reçu de première dose y ont également accès en priorité.

"L'antenne de vaccination locale complète l'approche de sensibilisation locale et régionale en proposant aux citoyens de concrétiser leur vaccination dans leur commune", se félicitent la Cocom et l'administration communale d'Etterbeek.

L'antenne de vaccination sera accessible dès le 22 juin dans le hall d'accueil de l'hôtel communal, situé avenue des Casernes 31/1. Les personnes intéressées peuvent s'inscrire via le site web de la commune etterbeek.brussels ou en téléphonant au 02/627.27.37.