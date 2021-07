Vaccination à Bruxelles : les 12-15 ans seront contactés par courrier dès la semaine prochaine

La Commission communautaire commune enverra la semaine prochaine, une lettre à tous les enfants, âgés de 12 à 15 ans, en apportant une attention particulière à l’accessibilité des informations reprises leur permettant ainsi de poser un choix éclairé et en parfaite conscience, a-t-elle indiqué jeudi soir, au lendemain de la décision de la Commission Interministérielle de la Santé d’ouvrir à ceux-ci l’accès à la vaccination.

Suite à la décision de la Conférence Interministérielle (CIM) Santé publique, la vaccination des jeunes de 12 à 15 ans sera possible, uniquement avec le vaccin Pfizer qui a reçu l’autorisation de l’Agence européenne des médicaments pour ce groupe d’âge, sur base volontaire et sous réserve de l’accord parental (ou du tuteur légal), a-t-elle rappelé.

Selon l’institution bi-communautaire, la couverture vaccinale des personnes de 65 ans et plus atteint maintenant les 79%. Pour les catégories d’âges plus jeunes, les taux continuent d’augmenter.

De manière générale, il est toujours recommandé de prendre rendez-vous via Bru-Vax. Lors de la prise de rendez-vous, les Bruxellois (es) ont la possibilité de choisir le vaccin qui leur sera administré (Pfizer à partir de 16 ans, Moderna et Johnson & Johnson à partir de 18 ans). Il est également possible de se faire vacciner sans rendez-vous dans neuf des dix centres de vaccination bruxellois (à l’exception de l’Hôpital Militaire).

Le vaccin Pfizer est administré sans rendez-vous dans 8 centres (à l’exception du centre Pachéco et de l’Hôpital Militaire) tous les jours de 10h00 à 15h00.

Le vaccin Moderna est administré sans rendez-vous dans le centre de vaccination de Pachéco.

Le vaccin Johnson & Johnson est disponible sans rendez-vous tous les jours, de 10h00 à 15h00, dans les centres de vaccination du Heysel et de Molenbeek (via une ligne spécifique) et dans les autres centres sur rendez-vous.

Pour le vaccin Johnson & Johnson, des plages horaires plus longues sont également prévues dans plusieurs centres (Uccle, Heysel, Anderlecht, Molenbeek, Woluwe-Saint-Pierre et Woluwe-Saint-Lambert).