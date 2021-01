Vaccin : l’Agence européenne du médicament autorise la mise sur le marché du vaccin AstraZeneca, même pour les plus de 65 ans

L’avis de l’EMA, l’Agence européenne des médicaments à propos du vaccin AstraZeneca, était attendu. Il vient de tomber et il est positif. L'agence précise ceci : "L'EMA a recommandé d'accorder une autorisation de mise sur le marché conditionnelle au vaccin COVID-19 d'AstraZeneca pour prévenir la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) chez les personnes âgées de 18 ans et plus". Il n'y a donc pas de limite d'âge.

L’agence s’est basée sur quatre essais cliniques qui : "ont montré que le vaccin COVID-19 d'AstraZeneca était sûr et efficace pour prévenir la COVID-19 chez les personnes de plus de 18 ans". Concernant le calcul de l’efficacité du vaccin, elle s’est concentrée sur deux autres études (au Royaume-Uni et au Brésil) où les participants ont reçu deux doses "standard" (60% d’efficacité) et non une demi-dose suivie d’une entière. La 2e dose doit être administrée entre 4 et 12 semaines après la première. Mais elle précise aussi que dans ces études, la plupart des participants avaient entre 18 et 55 ans. "Il n’y a pas encore assez de résultats chez les participants plus âgés (plus de 55 ans) pour fournir un chiffre sur la manière dont le vaccin fonctionnera dans ce groupe". Une protection est toutefois attendue : "étant donné qu’une réponse immunitaire est observée dans cette tranche d’âge et sur la base de l’expérience acquise avec d’autres vaccins ; comme il existe des informations fiables sur la sécurité dans cette population, les experts scientifiques de l’EMA ont estimé que le vaccin peut être utilisé chez les personnes âgées". Et l’agence de préciser qu’elle attend encore des résultats d’autres études qui incluraient une plus grande proportion de personnes âgées.

Rappelons toutefois qu’avant de pouvoir se retrouver sur le marché européen et donc en Belgique, la firme pharmaceutique britannique doit encore attendre le feu vert de la Commission européenne.

La Belgique a commandé plus de 7 millions de doses du vaccin. Au total l’Europe en a acheté 300 millions avec une option pour 100 millions de doses supplémentaires. Elle ne recevra que 25% des 100 millions de doses prévues pour mars. Notons à ce sujet la publication du contrat signé à la fin du mois d’août entre la Commission européenne et la firme britannique et qui a accepté de le rendre public avec néanmoins des extraits noircis. Un texte qu’il faudra encore analyser.

Le vaccin AstraZeneca a certains avantages et en premier lieu son prix, puisqu’il coûte moins de 2 euros la dose, contre 12 euros pour celui de Pfizer/BioNTech, par exemple. Autre point, il est plus simple à stocker et donc à transporter puisqu’il peut être conservé dans un frigo classique (par contre, entre -80 °C – 60 °C pour le vaccin de Pfizer/BioNTech : ndlr). Enfin, ses effets secondaires seraient mineurs.