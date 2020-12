Vaccin contre le coronavirus : l’ARN messager, qu’est-ce que c’est ? Est-ce que c’est de la thérapie génique ?

Soir Première - 08/12/2020 17H30 FAIT DU JOUR Ce qui sera sur la table du comité de concertation du 18 décembre. Eclairage avec Carl DEFOY 17H35 FAIT DU JOUR Le vaccin par ARN messager est-il une thérapie génique ? On en parle avec Michel MOUTSCHEN, chef de service du département des maladies infectieuses au CHU de Liège 17H45 DISQUE AL JARREAU - BOOGIE DOWN 17h50 L'HISTOIRE DU SOIR d'Hélène MAQUET - Mort de Chuck Yeager, l'homme qui a passé le mur du son et le mythe du héros américain. 17h55 LA CHRONIQUE DÉCOUVERTES avec Elisabeth DEBOURSE - Le coût humain de la livraison de repas à domicile 18H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET 18H20 CQFD (Ce Qui Fait Débat) - ARNAUD RUYSSEN & CATHERINE TONERO Vers un Brexit sans accord ? Brexit : des files de camions aux frontières ? Avec Benjamin BODSON, chercheur en droit européen à l'UCLouvain et à l'Institut Egmont et en duplex: Chloé GOUDENHOOFT, correspondante à Londres pour la RTBF. 18H47 DISQUE GREAT MOUNTAIN FIRE - THE WAY 18H50 SEQUENCE CULTURE grand format avec Françoise BARÉ - Il Palazzo incantato, un opéra inconnu de Luigi Rossi, mis en scène par Fabrice Murgia à l'Opéra de Dijon 19H00 LE JOURNAL Diane BURGHELLE-VERNET