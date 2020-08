Vaccin contre le coronavirus : encore beaucoup de questions sans réponse

"Pas de traitements antiviraux efficaces"

"Je ne sais pas très bien sur quoi se base le directeur de l’OMS, il est clair que l’on attend ce vaccin, avec impatience."

Et d’insister sur le fait que, même du côté des traitements, on est loin d’avoir l’embarras du choix. "Il n’y a pas encore de traitements antiviraux efficaces, on a des traitements anti-inflammatoires, mais c’est déjà très très loin dans l’infection. On a vaguement le remdesevir, mais c’est pour des formes très graves de la maladie."

Et si l’on arrive à développer un vaccin, "encore faut-il qu’il montre son efficacité. On a pu montrer effectivement que le taux d’anticorps montait, il faut encore savoir si c’est neutralisant. Il faut savoir pendant combien de temps il va être efficace, si une dose suffit, ou s’il faut des doses répétées. Et si la population y adhère."

"Il faut donc encore répondre à ces questions pour savoir si la population peut être entièrement vaccinée, ce qui est l’idéal pour ce genre de virus."