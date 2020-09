Vaccin contre le coronavirus : comment devient-on cobaye pour la recherche ?

Du côté des scientifiques, plusieurs obligations aussi. Bref, pas forcément si simple d’être volontaire, quelques avantages, des craintes et des contraintes aussi. Et pourtant, sans volontaire pas de vaccin.

En phase deux, le nombre de volontaire requis est moins important. Il faut que le volontaire soit sain, donc dans le cas du coronavirus, qu’il n’est pas contracté le virus. Il s’agit de la phase au cours de laquelle on évalue les dosages. Actuellement, par exemple, le laboratoire ATC pharma en Belgique a lancé une campagne. Ils sont à la recherche de volontaires dans le cadre de la recherche d’un vaccin contre le Covid-19. Plusieurs critères doivent être respectés pour pouvoir se porter volontaire et le candidat peut percevoir une rémunération.

Et là encore, cela se déroule par étapes. Le laboratoire qui veut tester un vaccin doit alors trouver des cobayes sains. Par exemple, le laboratoire ATC pharma avec qui teste actuellement un vaccin contre le coronavirus est à la recherche de personnes " n’ayant pas eu la Covid-19 ou n’ayant pas reçu d’autres vaccins contre celle-ci ". L’objectif ici est de " vacciner des gens qui ne présentent pas de risques et auprès desquels on tente des doses croissantes ou décroissantes ", souligne Philippe Devos.

A cette phase, le nombre de volontaire requis est un peu moins important. " Ce sont souvent des étudiants en médecine qui se porte volontaire, ils ont une aptitude à comprendre la faible dangerosité ou non de l’étude ", remarque Philippe Devos, médecin au CHC de Liège.

Bien souvent, au cours de cette phase, le cobaye est rémunéré. D’ailleurs, comme l’explique Philippe Devos, "il y a des gens pour qui être cobayes est un métier".

A titre d’exemple, pour le vaccin testé par ATC pharma en Belgique, le volontaire percevra 1200 euros pour l’ensemble de l’étude, qui s’étend sur 12 mois. Il faut aussi savoir que c’est la "phase la plus dangereuse, car il faut un volontaire sain et en même temps on évalue la toxicité pour essayer de trouver la dose optimale". Et comme l’explique ATC Pharma, "tout essai clinique comporte des risques ".

Néanmoins, assure Philippe Devos, "le risque est limité". Non seulement, les garde-fous permettent de remplir plusieurs étapes avant de tester le vaccin sur l’homme et "depuis quelques années, les études sur la physiologie animale ont bien évolué, on sait davantage à quoi s’attendre. Alors que dans les années 1960, participer à un essai clinique était un peu plus hasardeux, aujourd’hui on sait mieux à quoi s’attendre", souligne Philippe Devos.

Pour devenir volontaire, en tant que cobaye sain, il faut donc répondre à une annonce et à un certain nombre de critères (d’âge, de condition de santé, de temps etc.).

Par ailleurs, le volontaire peut décider à tout moment de se retirer de l’étude. C’est ce que l’on appelle "retirer son consentement ".