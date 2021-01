Vaccin conte le coronavirus : où en est GSK, le fleuron pharmaceutique wallon ?

C’est un peu comme si une usine Peugeot allait assembler des voitures Volkswagen ! Le géant pharmaceutique français a annoncé qu’il allait aider le duo Pfizer-BioNTech à fabriquer son vaccin Covid-19 pour répondre aux besoins de santé publique. On parle de 125 millions de doses produites dans l’usine Sanofi de Francfort pour cet été. Or, Sanofi était lui-même engagé dans la course aux vaccins aux côtés de son partenaire GSK. La société britannique devait lui fournir l’adjuvant nécessaire à son vaccin, un adjuvant mis au point et produit chez nous, dans le Brabant wallon. GSK y est bien implanté, il occupe plusieurs sites notamment à Rixensart et Wavre, il est même le plus important employeur privé de Wallonie. Ce fleuron de la filière biomédicale reste-t-il dans la course au vaccin avec Sanofi et avec quelles perspectives ? Va-t-il lui aussi collaborer avec Pfizer-BioNTech ? Nous avons cherché à le savoir.