Vaccin AstraZeneca suspendu : "C'est une procédure banale, normale" selon le Centre de crise

La suspension des essais cliniques du vaccin d’AstraZeneca suite au malaise d’un volontaire est une procédure "normale, banale" a estimé Yves Van Laethem, porte-parole du Centre de crise pour la lutte contre le coronavirus, lors d’une conférence de presse de ce mercredi.

Rappelant la complexité du processus quant à l’élaboration d’un vaccin contre le coronavirus et sa diffusion auprès de la population, Yves Van Laethem a indiqué que les essais autour du vaccin d’AstraZeneca ont été suspendus "à cause d’un effet secondaire, non compréhensible sur un des volontaires". Pour le Centre de crise, "ceci souligne tout le sérieux dont les études sont faites".

Un comité indépendant

Yves Van Laethem a rappelé qu’il existe "un comité indépendant qui suit les données et les effets secondaires" des vaccins en cours de confection. "C’est lui qui donne le signal" lorsqu’une anomalie apparaît, "pour voir s’il y a un lien ou pas avec la vaccination".

Pour le Centre de crise, c’est ce qui s’est passé dans le cas AstraZeneca, "cela se passe tous les jours avec un tas de vaccins" et ce n’est "pas relayé dans la presse". Il s’agit donc d’une "procédure banale, normale, même pour ces vaccins préparés plus rapidement que les vaccins classiques".