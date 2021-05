Vaccin anti-Covid: premiers résultats positifs pour les essais de Moderna sur une 3ème dose

La société américaine Moderna a publié mercredi de premiers résultats positifs concernant les essais d'une version modifiée de son vaccin développée spécifiquement contre le variant sud-africain, ainsi que sur l'effet d'une troisième dose de son vaccin initial contre le Covid-19.

"Nous sommes encouragés par ces données, qui renforcent notre confiance dans l'idée que notre stratégie de rappel devrait conférer une protection contre ces nouveaux variants", a déclaré Stéphane Bancel, le patron de Moderna.

Quarante personnes déjà totalement vaccinées entre six et huit mois avant ces essais, y ont participé. Certaines ont reçu une troisième injection d'une nouvelle formule (appelée mRNA-1273.351) développée contre le variant sud-africain, et d'autres une troisième dose du vaccin initial.

Ces deux options ont augmenté les anticorps contre le coronavirus et ses variants sud-africain et brésilien. Les taux d'anticorps ont été mesurés deux semaines après la troisième injection. Ils "ont augmenté à des niveaux similaires ou plus élevés" que ceux relevés après la première série de deux injections.

La formule du vaccin développée contre le variant sud-africain s'est révélée plus efficace contre celui-ci que le vaccin initial, a ajouté Moderna. Une autre option, une dose contenant à la fois le vaccin initial et la nouvelle formule, est également à l'étude.