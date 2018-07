Vacances: que peut-on ramener dans ses valises?

Tabac, alcool, souvenirs... que peut-on ramener dans nos valises? Les quantités sont-elles illimitées ? Y a-t-il des objets interdits ? Florence Angelici, porte-parole du le SPF Finances, fait le point au micro de La Première.

Peut-on ramener autant d’alcool et de cigarettes que l’on veut quand on circule dans l'Union européenne?

Florence Angelici: "Les quantités varient en fonction du moyen de transport. Quand on est en avion, c’est plus limité que quand on voyage avec son propre véhicule, en sachant qu’il y a quand même des quantités limites et qu’il faut que ce soit pour son propre usage. Si vous ramenez pour votre famille du vin de France par exemple, la douane pourra vous arrêter et vous demander de payer des accises. Si c’est uniquement pour vous et que vous pouvez vraiment démontrer que c’est pour vous, à ce moment-là vous n’aurez pas à payer de droits d’accises."

Ramener du vin pour ses amis et sa famille. C’est interdit ?



"On ne ramène pas pour sa famille et ses amis. À ce moment-là, il y aurait des droits d’accises à payer si vous êtes contrôlé."



Les quantités sont-elles plus limitées quand on revient d’un pays hors de l’Union européenne ?



"Tout à fait. En avion, on est dans des quantités limitées. Par exemple, pour les alcools forts, on est à un litre par passager, et pour les cigarettes, ce sont 200 cigarettes, donc une farde de cigarettes."

Quelles sont les sanctions que l’on encourt si on se fait pincer par la douane avec trop d’alcool ou trop de tabac?

"On va devoir payer les droits d’accises qui n’ont pas été payés plus des amendes, donc l’addition risque d’être salée . Ce n’est pas intéressant."

L'argent liquide est-il également limité?

"Quand on sort de l’Europe, on est soumis à une déclaration quand on transporte plus de 10 000 euros sous forme liquide. C’est pour éviter tout ce qui est blanchiment d’argent. Donc, si on quitte l’Europe avec plus de 10 000 euros, il faut le déclarer, et idem quand on rentre sur le territoire européen."



A quoi il faut faire attention quand on part à l’étranger et qu’on veut ramener un souvenir ?

"On est tous au courant que certains animaux sont en voie de disparition. Il y a donc une convention internationale qui les protège. Les douaniers vont donc vérifier que ces animaux ne sont pas importés en Belgique puisqu’il faut les protéger. Il y a l’ivoire, des foulards en laine d’antilope du Tibet. On a des vêtements en peau de félins. Evidemment, on doit éviter de les ramener. Et puis il a toute une série d’objets qui peuvent être ramenés, mais qui sont soumis à des licences d’importation et d’exportation du pays. Si vous ramenez des coraux, il faudra prouver que le pays vous a autorisé à les faire sortir du pays et que, d’un autre côté, vous avez demandé la possibilité de les ramener en Belgique."



Il y a aussi tous les produits contrefaits. Comment peut-on repérer ces produits?



"Si c’est trop bon marché, c’est que c’est trop beau pour être vrai. Si c’est mal fait, c’est également que c’est de la contrefaçon. Même chose si c’est vendu dans des conditions un peu suspectes. Voilà toutes ces façons d’éviter d’acheter de la contrefaçon, en sachant que ça n’en vaut pas la chandelle, puisque si vous vous faites avoir, on va vous saisir votre marchandise et vous risquez des suites de la part des détenteurs des marques. Là, on cible les vols de pays où on sait qu’il y a beaucoup de contrefaçons. Par exemple la Turquie est un pays où on trouve beaucoup de contrefaçons. On va justement cibler ces bagages-là pour saisir les biens qui ne peuvent pas rentrer sur le territoire européen."

Toutes les informations précises au sujet des produits interdits et autorisés à lire par ici.