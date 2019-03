Vacances : que faire à la côte belge avec des enfants quand il pleut?

Pas de chance, vous aviez réservé à la côte la semaine de vacances de détente (carnaval) mais la météo ne s'annonce pas fameuse. Pas de panique, inutile d'annuler, il y a de chouettes endroits à visiter.

Le SeaLife de Blankenberg par exemple! Avec ses 2.500 animaux marins, son aquarium "tunnel" et ses étoiles de mer à caresser, voilà un après-midi qui passera en un éclair. Conseil: pensez à acheter vos billets sur le site pour un prix plus intéressant.

Si vos enfants aiment les bateaux, il y a évidemment l'incontournable Mercator à Ostende mais il y a aussi le port international de Zeebrugge. Vous pourrez embarquer sur plusieurs bateaux, et même visiter l'intérieur d'un sous marin russe!

Pour se dépenser et courir il y a de nombreuses plaines de jeux indoor. Ostende dispose même d'un paradis des trampolines : Hangtime.

N'oublions pas les nombreux luna-parks dispersés partout le long de la côte ainsi que le parc aquatique Plopsaqua (là aussi, prenez vos tickets sur le site internet, ils seront moins chers).

Pour les petits budgets, les villes côtières disposent chacune d'une piscine communale, dont certaines sont dotées de jeux et de rivières sauvages.

Et puis restons positifs, même sous les gouttes et la grisaille, une balade en cuistax et une gaufre à la chantilly restent très agréables !