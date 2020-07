Vacances : la Croix-Rouge vous aide à les passer en toute sécurité

La Croix-Rouge publie une brochure livrant une série de conseils pour passer des vacances en toute sécurité. Piqûre d'insecte ou de méduse, morsure animale, insolation, morceau de verre dans le pied : personne n'est à l'abri d'un problème de santé quand on est loin de chez soi.

Avant de partir, il faut composer une trousse de secours. Que faut-il y mettre?

Des pansements, des compresses et des bandages

Un antiseptique, du désinfectant, du sérum physiologique

Ciseaux, pince à épiler, épingle de sûreté, thermomètre

Des gants à usage unique

Une couverture de survie.

N'oubliez pas de vous munir des médicaments que vous prenez habituellement.

La Croix-Rouge rappelle aussi que, en période de Covid-19, il faut prendre certaines précautions lorsqu'on porte secours à des personnes extérieure à son foyer, afin d'éviter la transmission du virus. Il faut se protéger la bouche et le nez avec un masque ou un foulard. L'usage de gants est recommandé. Il faut se laver les mains avec de l'eau et du savon ou, à défaut, avec du gel hydroalcoolique.

D'autres conseils sont disponibles dans la brochure disponible sur le site de la Croix-Rouge.

En cas de forte chaleur

La Croix-Rouge rappelle par ailleurs quelques conseils de prévention en cas de canicule, à suivre même lorsque l'on n'est pas sur un lieu de vacances. Il est très important de se protéger de la chaleur et de se rafraîchir régulièrement.

Évitez d'être en plein soleil, portez un chapeau.

Utilisez de la crème pour vous protéger la peau

Évitez les efforts physiques intenses pendant la période la plus chaude de la journée (entre 11h et 16h)

N'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau (évitez les boissons sucrées, le café et l'alcool, qui aggravent la déshydratation)

Aérez les pièces de votre logement pendant la nuit. En journée, gardez les fenêtres, les tentures et les volets fermés.

Les personnes âgées sont plus fragiles et méritent plus d'attention : par exemple, souvent elles ne ressentent pas le besoin de boire et tardent à le faire. Ce qui les expose à la déshydratation.