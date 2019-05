Vacances: l'assurance annulation couvre-t-elle le risque d'échec à l'examen?

Avoir un enfant qui passe un examen universitaire, c'est d'abord du stress. Mais c'est aussi, bien souvent, un casse-tête au moment de planifier ses vacances. S'il doit repasser des épreuves en seconde session, c'est pour lui le voyage au soleil qui s'éloigne, et c'est pour les parents de l'argent perdu. Heureusement, les assureurs ont pensé à tout : depuis quelques années, ils intègrent le risque d'un rattrapage dans leurs garanties.

Les Blondiau sont une famille bruxelloise qui, il y a trois ans, s'est laissé tenter par cette couverture, afin de pouvoir partir en famille en Malaisie. «Notre fille Alexia était en seconde année d'étude », explique la mère de famille. Le risque de seconde session faisait planer un doute sur un voyage prévu en plein mois d'août. « Ce n'était pas un voyage à la mer du Nord: il y avait quand même quatre billets d'avion. Pour cette raison, il fallait tout de même être sûr d'être remboursés au cas où nous devrions rester en Belgique » poursuit-elle.

Ce remboursement était rendu possible par une assurance seconde session, souscrite par Véronique Blondiau, 6 mois avant le grand départ : « Cela nous permettait de tout préparer avec l'esprit léger: on faisait confiance et advienne que pourra ».

Assurance comprise

Finalement, nul besoin de recourir à cette assurance qui, on l'ignore souvent, est comprise dans la grande majorité des packages proposés par les tours opérateurs.

« L'assurance annulation couvre la maladie et l'accident dans les cas les plus fréquents, mais aussi des cas un peu plus rares, comme une seconde session d'examen » explique Frank Bosteels, porte-parole des agences Connections. La clause seconde session n'est recevable que pour deux profils d'étudiants: « Soit en dernière année d'études secondaires, soit en études supérieures et à condition que la deuxième session ait lieu pendant la période des vacances prévues, ou dans les quinze jours qui suivent le retour en Belgique ».

Chez Connections, l'assurance annulation s'élève à 4,9% du prix du voyage.