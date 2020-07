Vacances en Wallonie : le succès grandissant des camping-cars

Le camping-car, c’est véritablement la tendance vacances du moment. Qu’il s’agisse de sa version classique ou en modèle van, les ventes explosent ces dernières années. Si le véhicule pèse moins de trois tonnes et demi, il suffit d’un permis B.

Mon motor-home, ma liberté

Les yeux rivés sur la route, Francis Mercenier accompagné de son épouse parcourt l’Europe depuis 2014 avec son camping-car. Pour lui, les vacances sont synonymes de paysages qui défilent.

"Le Camping-car c’est avant tout le sentiment de liberté, avancer à son aise et n’avoir aucune restriction", confie Francis, président de la ligue belge francophone des motor-homes.

Des vacances motor-home c’est aussi la possibilité d’emporter avec soi, une partie de sa maison et avec le confort qu’elle peut apporter.

Les sites touristiques s’adaptent à ces vacanciers

Il n’est pas toujours aisé pour les camping-caristes de trouver des sites touristiques où leur véhicule est autorisé. C’est pourquoi certains musées, châteaux ou parcs adaptent leurs parkings. C’est le cas au château de Lavaux-Ste-Anne. "Notre parking est vaste et facile d’accès pour les motor-homes. Ils peuvent se garer et visiter notre beau château par la même occasion", explique Jordan Matz, agent d’accueil.

Le site de Malagne, l’archéoparc de Rochefort, est lui aussi accueillant pour les camping-cars. "Nous autorisons même certains vacanciers à dormir sur notre parking la veille d’une de leur visite. Personne ne le sait vraiment, mais ils sont les bienvenus", glisse Camille Scuttenaire, chargé de communication à l’archéoparc de Rochefort.

Pour dormir, privilégier les aires sécurisées

En Belgique, on compte 80 aires de stationnements dédiées aux motor-homes avec facilités comme l’eau ou l’électricité. De l’avis des camping-caristes, c’est trop peu. Ces aires sont souvent bondées en période estivale et c’est souvent la règle du premier arrivé, premier servi. Il est d’ailleurs conseillé d’arriver vers 16 heures pour assurer un emplacement.

"Si on voit un beau point de vue, on peut bien sûr s’arrêter un moment pour y manger un bout, mais après il faut reprendre la route. Il est déconseillé de dormir la nuit en dehors des aires sécurisées, c’est trop dangereux", indique Francis Mercenier.

De 40.000 à 1 million d’euros pour un motor-home

Comme pour les voitures, dans la catégorie camping-cars, il y en a pour tous les goûts et tous les prix. L’entrée de gamme se situe à 40.000 euros et on peut monter jusqu’à 1 million d’euros. Des véhicules qui peuvent par exemple faire monter une voiture dedans. En tout cas, le motor-home fait de plus en plus d’adeptes, on compte plus de 100.000 véhicules immatriculés en Belgique.