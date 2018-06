Vacances en France: quels sont les différents radars? Et combien coûtent les amendes?

"L'auteur d'une infraction au code de la route peut être amené à payer immédiatement une amende forfaitaire", peut-on lire sur le site officiel de l'administration française . Selon la même source , le montant de cette amende peut aller de 90 à 375 euros. Soyez prudents. Rien que pendant l'été 2017 , plus de 210.000 belges ont été flashés sur les routes de France

Depuis quelques années les autorités françaises mettent les moyens pour contrôler la vitesse des automobilistes, motards et conducteurs de poids lourds. Et les plaques belges ne sont pas à l'abri des poursuites, même après le retour au pays: l'Agence nationale du traitement automatisé des infractions, installée à Rennes, a accès aux fichiers belges de la DIV.

Il y en a plus de 2000 sur tout le territoire français. Ce type de radar calcule la vitesse des véhicules, par l'avant ou par l'arrière, dans un sens ou dans les deux.

Utilisé soit dans une voiture (banalisée) garée au bord de la route, soit débarqué du véhicule. Sa présence n'est pas signalée. Plus de 500 de ces radars sont disponibles pour les contrôles.

Un radar discriminant - © PHILIPPE HUGUEN - AFP

3 Radar discriminant

Il permet d’identifier avec certitude le véhicule en infraction dans le cas où plusieurs apparaissent sur un cliché. Il est équipé de 3 modules permettant respectivement la mesure de la vitesse, la distinction véhicule léger/poids lourds et l’identification de la voie. Plus de 400 radars de ce types sont déployés et ils sont signalés par des panneaux.