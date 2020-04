Vacances en Belgique ou à l'étranger, résidences secondaires : quand pourrons-nous à nouveau en profiter ?

Après plus d’un mois de confinement, vous êtes nombreux à rêver d’évasion et de voyage, ne serait-ce qu’à la côte belge ou dans les Ardennes. Alors quand et dans quelles conditions pourrons-nous à nouveau nous déplacer ? Tout dépendra bien sûr des différentes phases de déconfinement.

À l’étranger : pas avant le 8 juin

Ce n’est que lors de la phase 3, qui ne débutera pas avant le 8 juin, que plusieurs points concernant le tourisme au sens plus large seront examinés : "Les différentes activités estivales comme les voyages à l’étranger, les camps des mouvements de jeunesse (une décision devrait être prise d’ici la fin mai), les stages, les attractions touristiques mais aussi les événements en plein air de plus petite envergure". Nous ne pourrons donc pas quitter la Belgique avant le 8 juin au plus tôt.

Du côté de Brussels Airport, on ne s’attend d’ailleurs pas à une reprise avant le mois de juin, et celle-ci sera progressive. "Les vacances seront certainement difficiles et c’est clair que tout dépendra de l’ouverture des frontières, donc de ce que feront les autres pays, précisait hier Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels Airport dans l’édition spéciale du journal télévisé. Dans un premier temps ça pourrait être juste le trafic européen et ensuite éventuellement l’intercontinental mais qui arriverait bien plus tard. En tout cas on s’attend à des répercussions de cette crise non seulement sur 2020 mais aussi 2021".

Nathalie Pierard reste malgré tout optimiste, mais pondère : "On espère que certains vols pourront être opérés en juillet et août, mais ce ne seront certainement pas tous les vols qui pourront être opérés de manière tout à fait normale. On ne va pas appuyer du jour au lendemain sur un bouton off/on".