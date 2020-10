Vacances de Toussaint prolongées : qui va s'occuper des enfants ?

Cette année les vacances de la Toussaint seront prolongées de deux jours, les 9 et 10 novembre. Vous n’aviez pas prévu de prendre des congés pour cette période supplémentaire, comment dès lors occuper ses enfants ? Pour répondre à ce possible casse-tête, voici un petit tour des solutions qui s’offrent à vous.

Enfermer votre enfant dans sa chambre, lui mettre des dessins animés en boucle, le faire garder par papy et mamy… Non, ce ne sont pas de bonnes idées. Il y en existe de bien meilleures pour ces vacances de Toussaint prolongées, et on vous présente les deux plus intéressantes.