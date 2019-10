Vacances de Toussaint : plus de 700.000 voyageurs attendus dans les aéroports de Bruxelles et Charleroi

Ce vendredi 25 octobre signe le début des vacances d’automne. Plus de 720.000 passagers sont attendus, notamment à Brussels airport, sur la semaine et ce vendredi sera la journée la plus chargée à Bruxelles, mais aussi à Charleroi, comme le confirme Vincent Grassa, porte-parole de l’aéroport de Charleroi : "Jusqu’au 3 novembre, nous attendons 230.000 passagers, ce qui représente environ 28.500 passagers quotidiens, avec des pointes certains jours allant jusqu’à 30.000 passagers". Un flux de passagers plus important qui entraîne la prise de mesures particulières. " Comme chaque année, les mesures sont prises, puisque nous savons que nous allons avoir un profil passager différent, beaucoup plus de familles, beaucoup plus d’enfants et aussi beaucoup plus de bagages à traiter. Les équipes sont donc renforcées aux différents niveaux afin d’assurer des départs à l’heure pour ces vacances."

Parmi les destinations les plus courues, il y a différents profils, d’après Vincent Grassa. "Certains passagers vont préférer la détente, et le soleil et vont donc se diriger vers le bassin méditerranéen, voire les Canaries, et nous avons toujours les city trips qui ont la cote, et là l’Europe de l’Est remporte la palme." Le nombre de voyageurs a également augmenté ces dernières années. "On sait que la progression de l’aéroport de Charleroi est de l’ordre de 2 à 5% annuels. L’année passée, nous avions enregistré huit millions de passagers. Cette année devrait dépasser encore une fois ce chiffre, mais cela reste à confirmer à ce stade."

A Brussels Airport aussi, des dispositions pour faire face à une affluence plus importante, ont été prises. "Une journée très chargée s’annonce, surtout aux heures de pointe, qui sont pour nous principalement le matin entre 7h30 et 10h30. Cela entraîne, inévitablement, un renfort de personnel aux points stratégiques, qui sont le screening des bagages à main, les contrôles de passeports et également tout ce qui est information aux passagers, puisqu’on est en période vacances", explique Nathalie Pierard, porte-parole de Brussels airport. Depuis l’aéroport bruxellois aussi, ce sont essentiellement des familles qui partiront en vacances. "Mais, on a aussi un mix avec des voyages professionnels, des business trip, qui restent d’actualité, même s’il y en a évidemment moins pendant les vacances de Toussaint. Mais, c’est vrai que ce sont beaucoup de profils de famille", ajoute-t-elle. Selon la porte-parole, le top 5 des vacances est l’Espagne principalement avec Madrid, Rome, Lisbonne et Londres. Comme à Charleroi, on constate que la honte de prendre l’avion, le flygskam, n’a pas touché les vacanciers belges, puisque Nathalie Pierard constate, depuis le début de l’année, une hausse chaque mois environ de 2,5%.