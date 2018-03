Vacances de Pâques: et si on visitait la Wallonie et Bruxelles?

Les stations de ski, mais aussi l’Espagne ou la Grèce font partie des destinations les plus prisées des Belges pour les vacances de Pâques. Mais, pour beaucoup, c’est aussi l’occasion de rester en Belgique et de sillonner la Wallonie qui – on ne le sait pas assez – regorge de petits coins de paradis.

"Nous avons vraiment énormément d'attractions très agréables et très belles qu'il faut vraiment visiter, insiste Michel Vankeerberghen, directeur de l'association professionnelle des attractions touristiques en Wallonie et à Bruxelles. On ne connaît pas toujours ce qui est à côté de chez soi."

Le secteur se porte malgré tout très bien : 2017 a été la deuxième meilleure année depuis 2004, année depuis laquelle "des chiffres très précis" sont rendus disponibles (la meilleure année étant 2015).

Le tourisme représente 6% du produit intérieur brut de la Région wallonne, comprenant toutes les retombées secondaires, notamment pour le secteur Horeca, mais aussi pour "toute une série d'autres entreprises qui tournent autour du tourisme et qui en vivent".

250 attractions touristiques en Wallonie et à Bruxelles

Trois millions de Belges francophones ont visité des attractions en Wallonie et à Bruxelles. Les Flamands aussi se déplacent en nombre, ainsi que de nombreux Français qui "apprécient beaucoup nos excursions, que ce soit (...) lors d'une excursion d'un jour ou même lors de séjours".

"Nous sommes plutôt contents", commente Michel Vankeerberghen. "Il est bien entendu qu'il y a toute une série de nouvelles attractions qui se sont créées ces dernières années, avec des locomotives comme Pairi Daiza, pour ne pas le citer, mais aussi des grands parcs, comme Walibi, qui font qu'énormément de visiteurs viennent dans ces attractions-là."

Mais il ne faut pas s'arrêter à ces lieux très populaires : "Nous avons à côté de ça plus de 250 attractions touristiques en Wallonie et à Bruxelles, ce qui fait qu'il y en a pour tous les goûts et qu'il y a vraiment énormément de choses à visiter".

La nature, les musées, les attractions nautiques...

"Pour le moment, ce sont les attractions nature qui ont le vent en poupe. C'est le vivant, avec tous les parcs animaliers, mais il y a aussi les attractions nature – les grottes et cavernes, les jardins, etc."

Les musées sont les deuxièmes attractions les plus prisées, "mais c'est un secteur qui connaît quand même quelques difficultés ces dernières années", reconnaît le directeur de l'association professionnelle des attractions touristiques en Wallonie et à Bruxelles. "Il a un peu de mal, il doit plus se renouveler, car je pense que la clientèle est plus exigeante et veut de l'expérience. Certains musées sont encore un peu trop classiques, dirons-nous."

"Les attractions nautiques se portent très bien aussi, ajoute-t-il. Et un autre secteur qui a un peu plus de mal, ce sont les demeures historiques, telles que châteaux et citadelles."

Un site pour trouver son attraction : 365.be

Mais, en Belgique, la météo vient souvent jouer les trouble-fêtes. Les acteurs du tourisme wallon en sont fort tributaires. "C'est un facteur non négligeable, mais beaucoup d'attractions prennent aussi des mesures pour permettre de les visiter, avec des parties couvertes. Mais il faut quand même savoir qu'il y a des attractions qui sont ouvertes toute l'année. Dans les 250 attractions de Wallonie et de Bruxelles, on peut en visiter tous les jours."

Michel Vankeerberghen rappelle à ce propos l'existence du site 365.be qui, en une recherche, permet de voir quelles attractions sont ouvertes dans votre région, quelle que soit la couleur du ciel. "La météo est un facteur important, bien sûr, mais ce n'est pas le seul puisqu'il est possible de visiter des lieux aussi 'indoor', comme on dit, donc il y en a pour tous les temps."