Vacances d'été et coronavirus: les gestes barrières sont dans l'aire (de repos)

En ce jour de départs en vacances, les aires de repos accueillent un grand nombre d'automobilistes. Une affluence susceptible de mettre à mal les sacrosaints gestes barrières ? Reportage à Wanlin, en bordure de l'A411.

Passage obligé d'un long trajet en voiture, l'aire de repos de Wanlin se transforme en ce weekend de grands départs en une gigantesque tour de Babel. Les Belges, évidemment, y côtoient des automobilistes néerlandais, allemands ou encore danois, tous en quête de soleil et de températures plus estivales. Un brassage de populations, mais une seule et même rigueur dans l'application des gestes barrières. Une fois sortis de leurs véhicules, pour faire le plein ou se ravitailler, les voyageurs s'appliquent à préserver les distances de sécurité. "On sait que c'est important de respecter les règles", témoigne un jeune homme évoluant dans le milieu médical.

Simple à l'extérieur, sur le bitume ou les espaces herbés de l'aire de repos, la discipline est également de mise dans les espaces confinés. Que ce soit dans la station service ou au restaurant, à de rares exceptions près, les masques couvrent la grande majorité des visages et les distributeurs de gel désinfectant ne tardent pas à se vider. Avec, pour les plus ingénieux, une stratégie d'évitement largement éprouvée. "Je prends un mouchoir pour ouvrir la porte des toilettes, et quand j'en ai pas je me sers de mes coudes, et une fois de retour dans la voiture je me désinfecte les mains."

Un air de vacances sur l'aire de repos

Sont-ils inquiets par le frémissement des contaminations ces automobilistes en partance vers l'étranger ? "Tant qu'on reste en Europe, tout va bien se passer, les Etats membres ont pris les dispositions nécessaires", estime cet automobiliste occupé à remplir son réservoir, le masque encore sous le menton et les lunettes de soleil trônant sur le front. Même avis pour cette Belge en transit, qui tout en reconnaissant la dangerosité de la situation s'évertue à penser à autre chose, histoire de profiter de "vacances qui se sont fait attendre."