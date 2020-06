Vacances d'été : davantage de demandes pour les départs en voiture, vers des destinations proches

Les vacances de 2020 seront bien différentes de celles de l’an dernier. Lundi, les frontières européennes vont se libérer, mais toutes les portes ne nous seront pas ouvertes. Alors, où partir, comment et pour faire quoi ?

La première chose à faire, c'est de vérifier les avis de voyages, pour savoir dans quel pays d'Europe les Belges sont autorisés à voyager.

Ensuite, les hôtels ont commencé à s'adapter aux normes sanitaires, explique Leen Segers, porte-parole de Neckermann : "Il y a un taux d’occupation qui est beaucoup plus bas qu’avant. Par exemple, au lieu d’offrir un buffet, ils offrent à la carte pour manger, ou il y a quelqu’un derrière le buffet pour servir. Mais on constate aussi qu’il y a plus de demandes pour partir avec la voiture, plus près (des maisons de vacances ou des campings)".

Les gens vont changer leur manière de voyager et les agences de voyage se sont adaptées aux normes sanitaires : gel désinfectant, plexiglas, nombre limité de client simultanément.