Va-t-on réquisitionner du personnel dans les hôpitaux suite au coronavirus?

Tout est prêt. C’est le message des hôpitaux du pays aujourd’hui. A l’heure actuelle, 3042 personnes sont hospitalisées des suites du COVID 19. 690 patients se trouvent aux soins intensifs. Au total, 2000 lits sont réservés à cet effet. On ne peut donc pas parler de saturation, ni en termes de lits, ni en termes de matériel ou de personnel. Mais qu’en sera-t-il demain ? Eclairage.

Un appel aux volontaires

Rappelons tout d’abord seules les urgences sont traitées. Moins d’interventions, de consultations, ça signifie plus de médecins et d’infirmiers réaffectés pour les patients atteints du coronavirus. Mais si cela ne suffisait pas, les procédures pour réquisitionner des bras supplémentaires sont en place. Sur base volontaire, toujours. 200 médecins mobilisables par exemple à Erasme à Bruxelles : des urgentistes, des pneumologues, des infectiologues mais aussi ceux dont le traitement du COVID19 n’est pas la spécialité. "Les équipes mises sur pied sont mixtes", nous explique Nicolas Gaspard, chef du service de neurologie à l’hôpital Erasme. "Un interniste pourra, par exemple, se voir assisté d’un chirurgien, d’un ORL ou d’un ophtalmologue. Chaque équipe comptera donc des médecins de backgrounds très différents et on compte sur la solidarité entre chacun pour s’entraider".

Assurer la logistique

Mais pour faire fonctionner un hôpital, outre les médecins, d’autres profils sont nécessaires. "Toute l’institution est mobilisée, y compris au niveau logistique qui est très important dans un hôpital", précise Yohann Morelle, néphrologue à l’hôpital Saint Luc à Bruxelles. Des secrétaires, par exemple, pourraient aider à la préparation des repas. Certains hôpitaux ont aussi fait appel à des volontaires extérieurs, personnel de la Croix Rouge ou pompiers notamment. 1200 candidatures rien que pour l’Hôpital Ambroise Paré de Mons par exemple.

Du matériel et du personnel formé

De côté du Chirec, pas non plus de problème de lits ou de personnel mais une inquiétude quant aux respirateurs. Une plus grande proportion des patients admis sont aux soins intensifs. Ils nécessitent une assistance respiratoire. Le matériel est là mais le groupe devra sans doute faire appel à du personnel supplémentaire pour le faire fonctionner. L’utilisation d’un respirateur nécessite en effet une expertise. La spécialisation dite "SIAMU" réclame un an d’étude supplémentaire.

Quant à la société scientifique de médecine générale, elle précise que des shifts horaires sont d’ores et déjà planifiés pour que les généralistes puissent prêter main-forte dans les centres de tri hospitaliers.