UZ Brussel : tous les patients sont testés pour le coronavirus. Quels résultats?

Depuis lundi, tous les patients admis à l’hôpital UZ Brussel pour une hospitalisation classique de plus d’un jour sont testés pour détecter la présence ou non du coronavirus. Depuis deux semaines, 164 patients ont été testés, 8% d’entre eux sont positifs au Covid-19.

Ce sont donc bien tous les patients qui sont dépistés y compris ceux qui ne présentent aucun symptôme et qui se présentent, par exemple, pour un problème cardiaque ou une appendicite. Il existe pourtant une pénurie dans la disponibilité de tests, l’UZ Brussel privilégie donc une autre approche.

Triage et scanner

Tous les patients passent par l’étape du triage. Gina Volkaert, porte-parole de l’UZ Brussel : "C’est très important de pouvoir éviter des contaminations dans d’autres parties de l’hôpital. C’est pour ça que nous avons fait cette démarche. Ça nous permet de mettre immédiatement un patient qui est suspecté dans la partie Covid-19 de l’hôpital pour protéger la partie non Covid-19".

Et pour savoir dans quelle catégorie de l’hôpital le patient sera admis, l’hôpital a mis à disposition deux de ses cinq scanners. Les poumons de tous les patients sont examinés. Professeur Johan De Mey, chef du service de radiologie, détaille le scan d’un patient : "Ici, les poumons ressortent tout blanc. C’est typique d’une infection virale et, évidemment, en ce moment, on pense forcément au Covid-19", précise-t-il. Pour ce patient, plus de doute, il sera admis dans la partie Covid-19 de l’hôpital.

Mais les résultats du scanner ne sont pas toujours aussi clairs. Le professeur Johan De Mey pointe cet autre scan : "Ici, il y a des petites taches blanches et des zones plus floues sur les poumons. Ça peut être le signe d’une simple grippe ou le Covid-19", détaille-t-il. Dans ce cas, un test PCR sera effectué. En attendant les résultats (6 à 12 heures), le patient sera placé dans une zone tampon.

8% de patients infectés

Ces scans des poumons sont réalisés depuis 15 jours sur les patients présentant des symptômes du Covid-19.

Depuis lundi, ils sont également réalisés sur les patients qui viennent se faire hospitaliser à pour plus d’un jour.

Résultats : 164 patients ont été testés. 8% d’entre eux sont contaminés par le virus. Pour certains, c’était une vraie surprise.

L’UZ Brussel ne fait aucune extrapolation avec ces chiffres. Dire que 8% de la population belge serait atteinte du coronavirus sur base de l’échantillon de 164 patients, c’est aller un pas trop loin.