Utrecht: une fusillade "potentiellement terroriste" a fait trois morts, la police lance un avis de recherche

Une fusillade a fait trois morts et plusieurs blessés, ce lundi vers 10h45 sur la 24 Oktoberplein à Utrecht, aux Pays-Bas, a annoncé dans l'après-midi le bourgmestre de la commune Jan van Zanen.

Un corps entièrement recouvert d'un drap blanc se trouve sur les voies du tram, entre deux rames. - © ROBIN VAN LONKHUIJSEN - AFP

De nombreuses forces de l'ordre sont sur place et le périmètre a été bloqué. Une unité anti-terroriste s'est rendue sur les lieux des faits, de même qu'au moins trois hélicoptères de secours et de police. Cette dernière tient compte d'une possible motivation terroriste.

La police néerlandaise enquête sur des tirs entendus ailleurs que dans le tram circulant Place du 24 Octobre à Utrecht, a fait savoir un porte-parole des forces de l'ordre. Ce porte-parole a également indiqué que le tireur présumé se serait enfui en voiture.

Services d'intervention

Plusieurs journalistes présents à Utrecht ont observé des policiers des services d'intervention spéciale de la police néerlandaise rassemblés dans la Trumanlaan, à environ 500m du lieu où une fusillade a eu lieu. La raison de la présence de ces agents à cet endroit précis n'est pas claire. Un journaliste d'AD, via son compte Twitter, affirme que des "équipes d'arrestation" sont arrivées sur place.

La police d'Utrecht a appelé la population à éviter les environs de la 24 Oktoberplein, place qui se trouve dans l'ouest de la ville néerlandaise.

Les victimes ont été sorties du tram et emmenées à l'hôpital.