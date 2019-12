Utilisation des produits phytosanitaires en agriculture: une charte pour rassurer les riverains et renouer le dialogue

Si vous habitez à la campagne, vous vous inquiétez peut-être lorsque vous voyez un tracteur répandre des produits chimiques près de chez vous. Les agriculteurs veulent se mobiliser pour renouer le dialogue avec les riverains de leurs champs.

C’est dans cet objectif que les acteurs du monde agricole sont en train d’élaborer un référentiel du vivre ensemble. Dix communes wallonnes participent à la démarche.

Une première réunion avait lieu hier à Eghezée avec les agriculteurs de la commune. "On veut se réapproprier la communication. On entend dire des choses dans les médias qui ne sont pas assez recoupées à notre avis. La démarche que l’on fait c’est d’intervenir avec nos propres riverains", explique un agriculteur, qui en a marre de l’image négative que l’on donne aux agriculteurs.

Dialogue et questions techniques

La charte propose ainsi 17 mesures très concrètes pour améliorer les pratiques et les connaissances des uns et des autres. "Il y a toute une partie liée au dialogue. Et puis, il y a toute une série de points plus techniques liés à l’utilisation du matériel, aux bonnes pratiques, à la gestion intégrée, à l’utilisation des produits dans des conditions atmosphériques optimales", précise Emmanuel Grosjean, qui dirige le collège des producteurs wallons, en charge d’élaborer le projet.

De quoi répondre aux questions des riverains sur les pratiques des fermiers voisins, riverains qui se disent intéressés d’en apprendre plus. Les agriculteurs l’affirment, les pratiques et produits ont évolué ces dernières années et ils entretiennent l’espoir qu’on cesse de leur coller l’image d’empoisonneur de la planète.