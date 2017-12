Lorsque l'embryon qu'on lui a implanté a été congelé, la maman n'avait encore qu'un an!

Une Américaine a donné naissance à une fillette issue d'un embryon congelé pendant près d'un quart de siècle, a révélé l'association National Embryo Donation Center, selon laquelle il pourrait s'agir d'un record mondial.

"Nous aurions pu être meilleures amies", a relevé la jeune mère Tina Gibson, née en 1991, dans une interview avec une chaîne de télévision locale WBIR.

L'embryon de sa fille, née en bonne santé, avait été conçu par un autre couple et congelé le 14 octobre 1992.

Il s'agit de "l'embryon qui a été congelé pendant la plus longue période de temps à venir au monde", a fait valoir la National Embryo Donation Center (NEDC), une organisation chrétienne qui a fait part cette semaine de la naissance d'Emma Wren Gibson le 25 novembre.

La NEDC s'est basée sur les ressources de la bibliothèque médicale Preston de l'université du Tennessee pour tirer cette conclusion.

Le directeur marketing de la NEDC, Mark Mellinger a expliqué à l'AFP mercredi que Tina Gibson et son mari avaient sélectionné l'embryon sur la base de ses caractéristiques génétiques, sans savoir depuis combien de temps il avait été congelé.

Un embryon aussi âge que la femme qui le porte

Selon M. Mellinger, Tina Gibson avait reçu trois embryons, dont un seul a survécu, alors que deux autres embryons du même couple sont encore congelés.

La jeune femme a expliqué avoir seulement appris de la part des docteurs une fois enceinte que l'embryon avait été congelé quelques mois après sa propre naissance.

Des experts ont cependant mis en doute les affirmations de la NEDC, expliquant qu'il est seulement requis aux Etats-Unis de communiquer sur l'issue de l'accouchement et non sur la durée de congélation d'un embryon. Un précédent record serait celui d'un garçon né à New York en 2011 d'un embryon congelé durant 20 ans.

"Personne n'a ces archives", a affirmé sur CNN Zaher Merhi, directeur de recherche au New Hope Fertility Center de New York.

La mission de la NEDC, telle que décrite par l'organisation de Knoxville (Tennessee), est de "protéger les vies et la dignité d'embryons congelés qui ne seront pas utilisés par leurs parents génétiques et d'aider d'autres couples à construire une famille".