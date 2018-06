USA: un tribunal ordonne de réunir les familles séparées

Aux Etats-Unis, un tribunal de San Diego ordonne la réunification des familles de migrants séparées par la police à leur arrivée sur le sol américain. Il avait été saisi par l'Union pour les droits civiques au nom de plusieurs familles déchirées. Des parents ignorent où se trouvent leurs enfants et sont dans l'impossibilité de communiquer avec eux. La décision du tribunal est claire: sauf si les parents sont un danger pour leur enfants, ces familles doivent être réunies au plus vite. Dans les deux semaines pour les enfants de moins de cinq ans, dans les 30 jours pour les autres. Plus de 2000 enfants de migrants ont été enlevés à leurs parents et sont en centre de détention aux Etats-Unis.

Un tribunal de San Diego (sud-ouest des Etats-Unis) a ordonné mardi la réunification des familles de migrants séparées par la police de l'immigration, dénonçant la politique de "tolérance zéro" du gouvernement Trump en la matière. Le juge demande au gouvernement fédéral de "faire face aux circonstances chaotiques qu'il a créées".

La séparation de plus de 2300 mineurs

La plainte avait été déposée par l'association de défense des droits civiques ACLU au nom de migrants anonymes contre la police de l'immigration (ICE), à qui le juge Dana Sabraw demande également de "tout faire pour faciliter la communication" entre les familles séparées.

Depuis le mois de mai, les poursuites systématiques engagées contre les parents traversant la frontière avec leurs enfants avaient abouti à la séparation de plus de 2300 mineurs, provoquant un tollé aux Etats-Unis et à l'étranger.

D'autres plaintes déposées au nom de migrants mettent en cause le "traumatisme" de la séparation des parents et enfants et dénoncent des conditions "inhumaines" de détention dans les centres de l'ICE.

Mardi, près de 20 Etats américains progressistes ont par ailleurs porté plainte contre la politique migratoire du président républicain Donald Trump.