USA : le FBI déjoue un attentat et une tentative d'enlèvement sur la gouverneure du Michigan

Sept autres hommes associés au groupuscule local "Wolverine Watchmen" ont également été arrêtés et inculpés pour avoir planifié "une opération en vue d’attaquer le bâtiment du Capitole et kidnapper des responsables du gouvernement, dont la gouverneure", a ajouté la ministre de la Justice de cet État, Dana Nessel.

Un attentat contre Washington en préparation

Les six accusés reprochaient notamment à la gouverneure d’être un "tyran" et d’exercer "un pouvoir sans contrôle". Mme Whitmer avait décrété à la mi-mars des restrictions parmi les plus sévères du pays pour freiner l’épidémie de coronavirus dans son État du nord des Etats-Unis, à l’époque l’un des plus touchés par le Covid-19.

Gretchen Whitmer est la cible régulière d’attaques de M. Trump pour sa gestion de la pandémie et plusieurs centaines d’opposants au confinement, certains lourdement armés, ont manifesté à plusieurs reprises pour la réouverture de l’économie locale. Fin avril, des manifestants armés étaient même entrés dans le Capitole, le siège du gouvernement du Michigan, pour exiger l’assouplissement des mesures sanitaires.

Pour mener à bien leur projet, les six hommes ont contacté les "Wolverine Watchmen", avec qui ils se sont entraînés pour l’opération. Plusieurs scénarios d’enlèvement avaient été envisagés : à Lansing, la capitale de l’État, à son domicile et dans sa résidence de vacances dans le nord du Michigan. Les conspirateurs ont conduit des opérations de surveillance des différentes résidences de la gouverneure et testé des engins explosifs artisanaux, a expliqué Andrew Birge.

Ils ont également tenté d’acheter d’autres explosifs, selon un agent du FBI sous couverture cité dans l’acte d’accusation. Les six hommes – Adam Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris et Brandon Caserta – sont poursuivis au niveau fédéral et encourent des peines pouvant aller jusqu’à la perpétuité.

Les sept autres sont poursuivis pour violation de la loi antiterroriste du Michigan, notamment pour "soutien matériel en vue d’un acte terroriste" et "appartenance à un gang" – des crimes punis chacun de 20 ans de prison – et violation des lois sur les armes à feu, a précisé Dana Nessel.

Ces arrestations interviennent dans un climat d’extrême tension politique entre un président républicain et ses adversaires démocrates à moins d’un mois de l’élection, alors que la pandémie de coronavirus a plongé les Etats-Unis dans une grave crise économique.