USA: l'ouragan Florence, rétrogradé en catégorie 1, a atteint la côte Est des Etats-Unis

Il était attendu, il est désormais bien là. L'ouragan Florence balaye en ce moment la cote Est américaine, même s'il a été rétrogradé jeudi d'un cran en un ouragan de catégorie 1, a indiqué l'institut national des ouragans (NHC).

Les rafales de vents et les pluies torrentielles s'abattent sur la côte et la situation reste dangereuse. 90.000 personnes sont privées d'électricité en Caroline du Nord, 1,70 million de personnes ont dû évacuer les 300 kilomètres de littoral, mais 10 millions d'américains vivent sur la trajectoire de l'ouragan.

Les vents se situent entre 170 et 200 km par heure.

Florence devrait poursuivre sa trajectoire dans les terres en milieu de journée. On attend des précipitations qui devraient atteindre un mètre de hauteur. L'ouragan pourrait provoquer des vagues susceptibles d'atteindre quatre mètres et parcourir jusqu'à trois kilomètres à l'intérieur des terres.

Le gouverneur de Caroline du nord parle de Florence comme une tempête historique, une tempête puissante qui peut tuer...