USA: forte hausse des overdoses mortelles en 2017 à cause des opiacés

Les décès par overdose ont bondi à près de 72.000 en 2017 aux Etats-Unis, dans le sillage de la crise liée aux opiacés qui sévit depuis plusieurs années. C'est bien plus que les décès sur la route, par armes à feu ou par suicide.

D'après les dernières données publiées jeudi par les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC), 71 568 personnes ont succombé à une consommation excessive de drogues, un record. Cela représente une nette hausse par rapport aux 67 114 décès par overdose de 2016 et aux 54.207 de 2015, ont relevé les CDC.

Sur-prescription des antidouleurs

Les chiffres ont augmenté dans 38 des 50 Etats américains. Les plus élevés ont été enregistrés en Floride, en Californie, en Pennsylvanie et dans l'Ohio. Mais les plus fortes progressions en pourcentage ont été constatées dans le Nebraska (+33,3%) et en Caroline du Nord (+22,5%).

La crise des opiacés a commencé au début des années 2010, découlant dans la grande majorité de la sur-prescription de médicaments comme l'oxycodone et autres antidouleurs, qui ont rendu plus de 2 millions de personnes dépendantes de ces substances. Mais à l'arrivée à échéance de leur ordonnance, nombre d'entre elles se sont tournées vers l'héroïne et le fentanyl, un opiacé synthétique extrêmement puissant et moins cher.

"Urgence de santé publique"

Les pouvoirs publics ont également multiplié les opérations contre des médecins et des cliniques peu scrupuleux, qui rédigeaient des ordonnances de complaisance, et contre l'industrie pharmaceutique. D'après les données récoltées, les opiacés de synthèse sont impliqués dans près de la moitié des décès par overdose. Soit environ un tiers de plus que l'année précédente.

La crise des opiacés s'est emballée au point que le président Donald Trump l'a qualifiée en octobre d'"urgence de santé publique", débloquant des financements pour aider à lutter contre les addictions et limiter l'impact social de cette crise.

Malgré la hausse des décès au niveau fédéral, les statistiques des CDC semblent illustrer la réussite de certains programmes comme dans le Massachusetts, où les overdoses létales ont reculé alors que cet État du nord-est affichait les niveaux parmi les plus élevés ces dernières années. Pour tenter d'inverser la tendance, des autorités locales ont diffusé plus largement des kits contenant du Narcan, un traitement d'urgence en cas d'overdose.