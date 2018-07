USA: 11.500 dollars pour retrouver le tueur d'une femelle dauphin enceinte

Une récompense de 11.500 dollars est offerte pour tenter de retrouver la personne qui a abattu aux Etats-Unis une femelle dauphin enceinte, a annoncé vendredi le département de la pêche de l'Agence nationale océanique et atmosphérique (NOAA).

Précisant dans un communiqué que ses services d'enquête travaillaient de leur côté pour trouver le tireur, la NOAA a précisé que plusieurs entités spécialisées notamment dans la protection des animaux marins s'étaient associées pour offrir cette récompense en échange d'informations menant à "l'identification et/ou l'ouverture de poursuites" contre cette personne.

Décès dû à une balle de petit calibre

Une femelle grand dauphin a été retrouvée morte le 30 avril sur une plage de Waveland, dans le Mississippi, et l'autopsie a révélé que son décès était dû à une balle de petit calibre retrouvée dans l'un de ses poumons. Sa mort a entraîné celle du petit dauphin qu'elle portait.

La NOAA a indiqué que les violences contre les dauphins dans le nord du Golfe du Mexique avaient augmenté ces dernières années. Depuis 2002, au moins 24 dauphins se sont échoués après avoir été atteints par des balles, des flèches ou empalés par des objets divers.

Elle a rappelé que harceler, tuer ou nourrir des dauphins sauvages était interdit par la législation américaine et que chaque incident de ce genre était passible de 100.000 dollars d'amende et un an de prison.