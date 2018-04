Une "zone morte" plus grande que l'Ecosse suffoque dans le golfe d'Oman

Des chercheurs ont découvert dans le Golfe d'Oman une "zone morte" plus grande que l'Ecosse où le faible niveau d'oxygène empêche la vie marine, un "désastre" pire qu'anticipé par les modèles climatiques.

La mer d'Arabie, dont fait partie le golfe d'Oman est "la plus grande" zone morte du monde, "mais jusqu'à maintenant, personne ne savait à quel point la situation était mauvaise parce que la piraterie et les conflits dans la zone empêchaient de recueillir des données", a expliqué dans un communiqué Bastien Queste de l'université britannique d'East Anglia, un des auteurs de l'étude publiée vendredi dans la revue Geophysical Research Letters. "Nos recherches montrent que la situation est pire que ce qu'on craignait, et que la zone morte est grande et continue à s'étendre. L'océan suffoque", a-t-il ajouté.

Les zones mortes ou hypoxiques sont des régions océaniques où le taux d'oxygène est très faible, ce qui provoque l'asphyxie de la flore et de la faune marines, dont l'homme dépend notamment pour se nourrir.

Elles se développent naturellement dans certaines régions du monde entre 200 et 800 mètres de profondeur mais elles sont aggravées par le réchauffement des océans, l'eau plus chaude contenant moins d'oxygène, et par les engrais et les eaux usées qui s'y déversent, explique le communiqué.