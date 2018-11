Une voiture repêchée dans la Sambre à Namur: le parquet s'exprimera ce vendredi

Un point presse aura lieu vendredi à 10h00 après la découverte d'une voiture dans la Sambre jeudi après-midi à Namur, a indiqué le parquet.

Un ou plusieurs corps pourraient avoir été trouvés dans le véhicule et un suspect aurait été interpellé, selon plusieurs médias. Belga, qui s'est rendu sur place vers 17h00, a constaté un important déploiement de policiers et pompiers. De nombreuses routes étaient bloquées, une tonnelle a été installée pour cacher le coffre de la voiture et une dépanneuse était également présente.