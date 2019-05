Une voiture « précieuse » qui ne passe pas inaperçue

Les gouts et les couleurs ne se discutent pas. La preuve avec cette voiture ô combien bling bling. L’heureux propriétaire est un homme d'affaires turc résidant à Ankara et qui visiblement cultive le gout de l’ostentatoire. Il a fait en sorte de recevoir sa limousine au milieu de la rue et aux vues de tous. La voiture, dont on ignore le prix réel, est recouverte de cristaux Swarovski.

La customisation du véhicule s’est faite avec un million de pierres Swarovski, qui coûtent environ 150 000 livres turques, soit 22.000 euros. Il a fallu 3 mois pour transformer la voiture. Selon certains, le véhicule coûterait 118.000 euros!