Une visite au musée pendant les vacances de Carnaval ? Un conseil, réservez et vite !

Certaines grosses expositions (comme Expo Dino World au Heysel) ou musées bruxellois, comme le musée des sciences naturelles et la Villa Empain, affichent déjà quasiment complet ou totalement complet pour la semaine des vacances de carnaval, et même parfois jusqu’à la fin du mois de mars. Ce qui semble indiquer que vous êtes nombreux à vouloir vous rendre au musée pendant les congés ou du moins, d’avoir envie de faire une activité pendant cette période.

Si pour Clément Lalot, directeur de l’association Musées et Société en Wallonie, "il y a un effet d’aubaine de par les fermetures des autres lieux culturels", comme les cinémas et les théâtres, il faut "nuancer" ce phénomène. Aujourd’hui, "on est à un visiteur tous les 10 m2. Pour un grand musée, cela permet quand même d’accueillir quelques centaines de visiteurs par jour, mais certains musées, comme le musée des Beaux-Arts ou le musée des Sciences naturelles affichent complet à cause des mesures sanitaires actuelles. Sans ça, il y aurait plus de gens".

"Au niveau wallon, c’est un peu la même tendance", ajoute-t-il. "Le musée de la Photographie à Charleroi et le musée Rops à Namur, affichent des jauges presque complètes tout le temps, donc c’est positif mais avec les conditions qui sont celles qui sont aujourd'hui".

Même sentiment de la part de Jérôme Bruyère, coordinateur communication au Conseil bruxellois des musées : "On voit qu’il y a un effet de report des visiteurs dans les musées et aussi que les musées deviennent un peu des lieux de rencontres. Evidemment par ce temps, les gens ont quand même envie de faire quelque chose. Après les parcs, ils se disent pourquoi pas les musées, et même faire un tour dans le musée. Cela devient en quelque sorte des lieux de villégiature". En même temps, hors coronavirus, "c’est souvent complet pendant les périodes de vacances".

Un sentiment confirmé sur le terrain. "Dans notre cas", explique Alexandra Da Villa, porte-parole du musée des Sciences naturelles à Bruxelles, "chaque année pendant les vacances scolaires, surtout en hiver et en automne, ce sont des moments de grands succès où les familles avec de jeunes enfants viennent en masse. Je pense même que cette année avec les mesures sanitaires on accueille moins de personnes que d’habitude".

Autrement dit, ces musées ne peuvent pas tourner à plein régime comme ils pourraient le faire en d’autres temps.

Réservation pas obligatoire, mais vivement conseillée

De manière générale, "ce n’est pas obligatoire de réserver, mais c’est vivement recommandé", explique Clément Lalot, directeur de l’association Musées et Société en Wallonie. "Si les jauges sont complètes, les gens sont refusés à l’accueil. Parfois, il y a un système hybride : une partie des entrées est réservée à ceux qui réservent, et l’autre partie pour ceux qui viennent à l’improviste. Mais aujourd’hui, beaucoup augmentent la jauge réservation au détriment de ceux qui viennent à l’improviste".

C’est le cas notamment au musée Félicien Rops, même si à l’accueil on essaie toujours de trouver une solution pour celui qui a fait le déplacer jusqu’au musée, mais pendant les vacances de Carnaval, "cela risque d’être difficile", nous dit-on. "Il y a un moment où les personnes de l’accueil doivent refuser, sinon les conditions sanitaires ne sont plus respectées", explique Valérie Minten, son attachée de presse.

Et si pour l’instant, elle affirme que tous les créneaux pour la semaine de Carnaval ne sont pas complets, "il y a quand même un risque" en ne réservant pas "surtout les week-ends et pendant les congés".

Ici, la jauge est limitée à "dix personnes toutes les 20 minutes" et il est demandé aux visiteurs de ne pas dépasser une heure de visite, sauf s’il y a peu de gens dans le musée.

Au MIMA à Bruxelles, c’est un peu moins la grosse affluence. "Pour le moment, il n’y a pas encore énormément de réservations pour les vacances", nous confie Mathilde Van Den Bossche, sa coordinatrice. "Mais les deux week-ends précédents on était complet, mais cela s’est fait au dernier moment. Les gens réservent plutôt la veille ou l’avant-veille". Et pour les vacances de Carnaval, le musée demande "absolument une réservation pour éviter de devoir laisser les gens à la porte". Ici, ce sont 40 entrées possibles toutes les 1/2h.

Reste que tous les musées de la capitale et de Wallonie n’affichent pas complet pour la semaine prochaine. Et depuis peu (les protocoles ont été mis à jour il y a une quinzaine de jours), les visites guidées sont à nouveau possibles. Certains musées ont d’ailleurs recommencé à les faire, même si cela reste limité à sa bulle stricte.

Un nouveau public

Cette crise sanitaire a au moins le mérite de faire venir un nouveau public dans les musées. "Moi je pense qu’il y a des gens qui ne seraient pas venus s’il n’y avait pas le coronavirus et qu’il n’y avait pas que ça à faire", affirme Mathilde Van Den Bossche, coordinatrice au MIMA.

"Il y a plus de familles, plus de jeunes maintenant", estime pour sa part Valérie Minten, attachée de presse du musée Félicien Rops. "Beaucoup de nouveaux publics, des gens qui ne venaient pas au musée, des gens qui cherchent une activité culturelle ou une activité tout court. Et cela marche pas mal", même si c’est loin de compenser les pertes. "On a quand même perdu 10.000 visiteurs par rapport à 2019 et on ne peut toujours pas accueillir les groupes".

Même son de cloche du côté du musée de la BD à Bruxelles où il y a déjà des réservations pour toute la semaine de Carnaval. "On était surtout un musée pour les touristes et là, on a le grand plaisir d’accueillir des Belges à 95%", explique Isabelle de Becker, sa directrice. "Et c’est vraiment très gai de voir qu’ils se réapproprient le centre, et sans doute un petit peu la culture et le patrimoine de la bande dessinée".

Pas plus de risques au musée qu’au magasin

On l’a dit plus haut, les règles sanitaires pour les musées sont très strictes avec un visiteur tous les 10 m2. Clément Lalot, directeur de l’association Musées et Société en Wallonie, se veut donc rassurant pour ceux qui hésiteraient encore à profiter de cette seule activité culturelle du moment : "En tout cas, même au niveau culturel au sens large, les différents experts qui se sont penchés sur la question disent que c’est un des lieux où il y a le moins de transmission du virus", assure-t-il. "Parce que les règles sanitaires mises en place sont telles qu’au final elles sont relativement strictes. Si vous regardez par rapport aux protocoles vis-à-vis des musées ou du commerce au sens large, c’est quand même des mesures souvent plus contraignantes. Et souvent, dans des espaces qui sont beaucoup plus grands généralement".

"Ce qu’il faut dire aussi c’est que les musées, de par leur mission première qui est la conservation des œuvres, ont des systèmes de ventilation adaptés qui permettent un renouvellement d’air régulier", ajoute-t-il. "Et au niveau infrastructures, les musées sont maintenant bien équipés, que ce soit au niveau gel hydroalcoolique et plexi". De plus, "quand vous allez au magasin, vous ne réservez pas. Ici, oui". Il n'y a donc pas de risque d’affluence.

Outre ces infrastructures, les musées sont désinfectés plusieurs fois par jour. C’est le cas notamment au musée Félicien Rops, assure Valérie Minten, son attachée de presse : "Il y a un parcours à suivre dans le musée pour que les gens se croisent le moins possible. Les techniciennes de surface sont là, même les week-ends, 7 jours sur 7. Elles désinfectent plusieurs fois par jour les toilettes, la zone d’accueil, les clinches de portes, les rampes d’escaliers et toutes les mains courantes de manière générale. L’ascenseur n’est accessible qu’aux personnes à mobilité réduite, les autres ne peuvent pas prendre l’ascenseur". Et "tout se passe bien, tout le monde est très respectueux".

Partout, on s’assure également que les gens ne restent pas agglutinés au même endroit.

Autrement dit, il n’y a pas de raison de se priver d’une telle sortie, nous dit-on. "Cela fait du bien au moral", autant d’ailleurs pour les visiteurs que pour le personnel des musées.