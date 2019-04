Infection à la listeria: une vingtaine de fromages d'origine française retirés de la vente en Belgique

Vendredi dernier, l'AFSCA a procédé à un rappel des fromages fabriqués par la société française "La Fromagère de la Brie." Brie, Explorateur, Camembert.. au total, une vingtaine de marques de fromages sont concernées par cette infection à la listéria.

Quatre enseignes sont concernées par le rappel de ces produits: Carrefour, Delhaize, Colruyt et Okay. Ces grandes surfaces ont procédé au retrait immédiat, et ont pris des mesures pour en informer leur clientèle, telles que l'affichage de panneaux d'avertissement dans les rayons.

"En France, cela n'a pas fait l'objet d'un retrait massif, mais plusieurs lots ont été retiré du marché quand même. En Belgique, on a préféré procéder à un retrait massif par mesure de précaution" explique, Stéphanie Maquoi, porte-parole à l'Agence Fédérale pour la sécurité alimentaire.

La fromagerie fermée jusqu'à nouvel ordre

Lorsque les inspecteurs français de la sécurité alimentaire ont constaté un taux de listeria au-dessus des normes, ils ont aussitôt fermé le site de production, basé en Seine-Et-Marne.

"Pour le moment, la siège de la société a bloqué ses activités. Et la fromagerie a été notifié du retrait de son agrément. Elle pourra réouvrir une fois que la source de la bactérie aura été identifié et que le site aura été nettoyé" confirme Stéphanie Maquoi.

La Listéria, responsable de la Listériose, une maladie potentiellement dangereuse

La Listéria est une bactérie naturellement présente dans l'environnement et se transmet à l'homme par l'alimentation. Elle est responsable d'une maladie appelée la Listériose. Cette maladie est potentiellement dangereuse pour les femmes enceintes, les personnes immuno-déprimées et les personnes âgées.

Ses symptômes s'apparentent à ceux d'une gastro-entérite classique: fièvre, vomissements, nausée, et diarrhée. Si vous avez consommé un des fromages de la marque "La Fromagère de la Brie", mieux vaut consulter son médecin.