Une vignette pour les travailleurs transfrontaliers employés aux Pays-Bas

Les travailleurs frontaliers belges aux Pays-Bas qui travaillent dans des secteurs dits vitaux et y exercent une profession cruciale peuvent franchir plus rapidement la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas grâce à une vignette.

Cette vignette devrait éviter les retards à la frontière, fait part le ministère néerlandais de l'Intérieur, alors que la Belgique empêche depuis mercredi tous les déplacements non-essentiels vers l'étranger.

Les personnes qui habitent en Belgique et travaillent aux Pays-Bas peuvent traverser la frontière en présentant une déclaration de l'employeur. Mais certaines personnes qui sont employées dans des secteurs cruciaux comme les soins de santé peuvent demander une vignette spéciale.

Le système a été décidé après une concertation entre les ministères belge et néerlandais.