"Une troisième vague serait terriblissime pour nos soins de santé. Et cette épidémie est clairement 'comportements dépendante'"

La tendance des chiffres du coronavirus reste à la baisse chez nous, mais ces diminutions se font très lentement, et même de plus en plus lentement, comme l’expliquait hier encore Dirk Ramaekers, le porte-parole de la Task Force Vaccination du gouvernement fédéral: "Si on regarde les chiffres, pour le moment ils baissent, ils vont dans la bonne direction, mais très clairement, pas du tout assez vite. Mais peut-être y a-t-il un élément supplémentaire important à pointer. Si nous voulons effectivement entamer en janvier la campagne de vaccination et que celle-ci se déroule bien, nous allons devoir faire en sorte de pouvoir compter sur tout le personnel médical pour cette vaccination. Et je ne le souhaite pas, mais si bientôt nous nous retrouvions confrontés à une troisième vague de l’épidémie qui monopoliserait ce personnel médical, cela nous éloignerait de l’issue que nous sommes en train de rechercher".

Delphine Mathieu, infectiologue au CHU Tivoli, témoignait sur la Première de cette inquiétude du monde médical et hospitalier: "On peut objectiver une diminution des cas, c’est un fait certain. On peut également objectiver le fait que ça diminue moins vite, c’est évident. On a donc l’impression que la moindre étincelle peut remettre le feu aux poudres. Ça va mieux, mais tout ne va pas mieux, on n’a pas un retour de l’activité à la normale. Le soulagement est là parce qu’il y a un ralentissement. On vient de tellement loin, on vient de tellement haut qu’il faut quand même faire la part des choses entre une amélioration et le fait que ce soit terminé. On a en effet l’impression d’une relative stagnation sur les cas".

Et selon cette infectiologue, c'est clairement lié à nos comportements: "Cette épidémie est clairement "comportements dépendante" et il y a donc un temps de latence entre les mesures mises en place à mon centre et qu’on puisse objectiver le réel impact de ces mesures. Et ce temps de latence peut probablement être mal interprété, il faut le prendre avec prudence: on a l’impression qu’on ne sait pas dans quel sens ça peut aller, remonter ou redescendre".

Je peux entendre un ras-le-bol général, une envie de faire la fête, de se rassembler, une carence sociale indéniable, mais il faut vraiment bien réfléchir à notre comportement dans les semaines et les mois à venir, parce que ça peut avoir des impacts dramatiques.

Pour elle, assouplir les mesures pour Noël serait beaucoup trop risqué: "Il faut rappeler que la situation est très difficile pour tout le monde. Il y a une fatigue physique et psychologique indéniable. La fête de Thanksgiving au Canada a montré de manière significative une augmentation des chiffres de cas de Covid après cette fête, qui était une fête ponctuelle et pas une succession de fêtes comme on s’apprête à le faire. Je rappelle que l’épidémie est clairement "comportements dépendante" et c’est lié aux rassemblements, il faut vraiment bien l’avoir en tête. Il ne faut pas oublier que cette deuxième vague, on est quand même passé par le chas de l’aiguille, on a vraiment frôlé la catastrophe".

Et elle met déjà en garde sur une possible troisième vague: "Tout le personnel de l’hôpital, quel qu’il soit, de tous les hôpitaux, est sur les genoux. Il est clairement sur les genoux. Une troisième vague serait terriblissime pour les soins de santé belges. Je peux entendre un ras-le-bol général, une envie de faire la fête, de se rassembler, une carence sociale indéniable, mais il faut vraiment bien réfléchir à notre comportement dans les semaines et les mois à venir, parce que ça peut avoir des impacts dramatiques."