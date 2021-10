Une troisième dose du vaccin Pfizer/BioNTech efficace à 95,6% contre les formes symptomatiques du Covid-19, selon les firmes

Une dose de rappel du vaccin contre le Covid-19 développé par l’alliance Pfizer/BioNTech est efficace à 95,6% contre les formes symptomatiques de la maladie, selon une étude réalisée par les deux laboratoires publiée jeudi.

L’essai clinique de phase 3, réalisé sur "10.000 personnes de plus de 16 ans", montre "une efficacité relative de 95,6%" et "un profil de sûreté favorable", selon un communiqué.

La semaine dernière, un comité d’experts de l’OMS a recommandé d’administrer une dose supplémentaire de vaccin anti-Covid aux personnes "modérément ou sévèrement immunodéprimées", pour tous les vaccins homologués par l’agence onusienne.

Début octobre, l’agence européenne des médicaments (EMA) a approuvé la possibilité d’une dose de rappel du vaccin Comirnaty, le vaccin contre la Covid-19 de BioNTech et Pfizer, après au moins six mois de vaccination complète (deux doses) et pour les personnes de 18 ans et plus.