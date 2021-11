Une start-up carolo se lance dans la production et la vente de produits thérapeutiques issus du cannabis

Le CBD (cannabidiol), c’est une molécule issue du cannabis. Si beaucoup le connaissent déjà, d’autres n’ont sans doute jamais entendu parler du CBD. Et pourtant, des produits à base de CBD ou d’autres molécules du cannabis, on en trouve désormais un peu partout. Des produits souvent vendus à la petite semaine sans que le commerçant ne sache exactement de quoi il s’agit. Pire, ces produits sont aussi vendus sur de nombreux sites internet avec une provenance parfois douteuse.

Un manque d’information et de plus en plus de demande

C’est en partant de ce constat que s’est créé la start-up CBX Medical, installée au cœur de Charleroi au sein de la caserne de Trésignies. Ils sont trois derrière cette jeune entreprise : Jonathan Blondiau, Flora Mer et Lionel Quataert. "On a tous les trois des proches qui manquaient d’information face au CBD et qui en avait besoin. L’un d’eux s’est par exemple rendu dans un CBD Shop car il souffre d’ostéoporose et le vendeur ne savait pas quoi lui répondre. C’est là qu’on s’est dit que ces produits devaient être disponibles en pharmacie où on peut être conseillé par un professionnel de la santé", explique Jonathan Blondiau.

Deux médecins sur cinq ont déjà recommandé à leurs patients d’utiliser du cannabidiol

Car le CBD est aujourd’hui est très demandé. 80 millions d’Européens utilisent des cannabinoïdes (Famille de molécules qui agissent sur certaines cellules de l’organisme et provenant du cannabis notamment) à des fins curatives ou préventives. "En Belgique ils seraient un sur quatre à en faire usage. Il y a aussi deux médecins sur cinq qui ont déjà recommandé à leurs patients d’utiliser du cannabidiol et pourtant il n’y en a pas en pharmacie donc pour nous c’était important que ça change puisque ces produits sont utilisés pour se soigner", ajoute Jonathan Blondiau.

Efficace contre plusieurs pathologies

CBX Medical crée aujourd’hui plusieurs sortes de produits avec l’aide d’un comité scientifique. Parmi ceux-ci, il y a des gels, des huiles ou encore des patchs. Plusieurs pharmacies dans la région de Charleroi ont décidé de vendre les produits créés par CBX Medical.

Parmi celle-ci, il y a la pharmacie d’Hervé Mees à Ressaix (Binche) : "Les produits à base de CBD, ça peut être une alternative pour certains patients qui n’arrive pas à être soignée par les thérapies classiques. Dans certains cas en utilisant du CBD, on voit une amélioration de leur état".

Ces produits sont utilisés notamment pour lutter contre le stress et l’anxiété, des douleurs chroniques, chauffer ou refroidir les muscles ou encore pour soigner la peau. Si le cannabis utilisé à l’origine par CBX médical provient des pays de l’est et de Suisse, les produits eux sont fabriqués en Belgique et passent tous les tests nécessaires avant leur commercialisation.

Des craintes

Si le CBD se fait de plus en plus connaître, ils sont encore très nombreux à ne pas encore connaître les bienfaits potentiels des produits à base de cannabinoïdes. Certains même les redoutent, comme le confirme le pharmacien Hervé Mees : "Les patients s’interrogent beaucoup car ils font le lien avec le cannabis qui reste une drogue. On doit donc les rassurer en leur expliquant que ce n’est pas du cannabis, il n’y a pas de dépendance. C’est là que le conseil du pharmacien prend toute son importance".

Des produits tout à fait légaux puisqu’ils ne contiennent pas de THC (NDLR : le cannabinoïde le plus psychoactif, la substance euphorisante qui fait "planer"). Cependant, un flou législatif persiste sur l’utilisation des huiles à base de CBD et ce même si la vente est autorisée. Hervé Mees espère que ce vide sera rapidement réglé : "Je pense qu’il est temps de pouvoir légiférer correctement par rapport à l’utilisation de ces huiles à base de CBD".

Former les pharmaciens

Il n’y a pas qu’une partie des Belges qui se pose des questions par rapport aux produits thérapeutiques à base de CBD. En effet, certains pharmaciens restent mal informés : "C’est pour cela qu’on investit dans des formations qui sont accréditées c’est-à-dire que les pharmaciens peuvent suivre. Elles servent à les former à l’usage des cannabinoïdes et ainsi faire tomber les peurs et les barrières. Ils pourront ensuite conseiller au mieux leur patientèle", explique Jonathan Blondiau.

Aujourd’hui les ventes des produits développés par la start-up carolo continue d’augmenter. On pourrait donc bien retrouver de plus en plus de ces produits dans les pharmacies de la région dans les mois à venir.